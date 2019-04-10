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مساعد وزير الداخلية: سلالم متحركة وأماكن مخصصة بالمحافظات لتسهيل خدمات ذوى الإعاقة

الأربعاء، 10 أبريل 2019 12:28 م
مساعد وزير الداخلية: سلالم متحركة وأماكن مخصصة بالمحافظات لتسهيل خدمات ذوى الإعاقة ندوة الشرطة في خدمة ذوي الإعاقة باكاديمية الشرطة
كتب محمود عبد الراضي
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قال اللواء طارق الأعصر مساعد وزير الداخلية لقطاع الأحوال المدنية، أنه يتم تحديد الاحتياجات لذوى الإعاقة لهم وتدريب بعض الموظفين على التعامل مع ضعاف السمع وذوى الإعاقة، ولغة الإشارات، ويجرى تعميم على باقى المحافظات للتعامل مع الصم وضعاف السمع وتدريب لغة الإشارة.
 
وفى سياق متصل، خلال فاعليات الندوة العلمية بمركز بحوث الشرطة، قال اللواء خالد غريب وكيل الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية أن هناك خدمات متوفرة بأجهزة مخصصة لذوى الإعاقة خاصة ضعاف السمع وضعاف البصر وشاشات إرشادية لذوي الإعاقة، وخصصنا طوابق جماهيرية في مبني الجوازات الجديد بالعباسية مجهز بسلالم متحركة والكراسي المتحركة لتوصيل ذوى الإعاقة، موضحا أن الإدارة تراعى ذوى الإعاقة لحاملين الجنسيات الأجنبية .
 
وقال اللواء شريف جلال مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان أن اللواء محمود توفيق وجه بتوفير كافة المساهمات وأوجه الدعم فى مجال حقوق الإنسان وخاصة ذوى الاعاقة.
 
وأضاف مساعد الوزير أنه لولا دعم وزير الداخلية ما كان تم التوصل لتلك النتائج الإيجابية فى التعامل مع حقوق الإنسان، وذلك من خلال توقيع عدد كبير من البروتوكولات وتطويرها بصفة مستمرة.

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