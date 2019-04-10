مساعد وزير الداخلية: تنظيم دورات تدريبية لضباط على التعامل مع ذوى الإعاقة

كتب محمود عبد الراضي

قال اللواء أحمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، فى كلمة له بندوة "الشرطة فى خدمة ذوي الإعاقة" نشهد فاعليات الندوة بمشاركة صفو المجتمع وممثلى الجعات الحكومية فى الارتقاء بالخدمات المقدمة لذوى الاحتياجات الخاصة.

ونقل اللواء أحمد إبراهيم، تحيات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، مشيرا إلى حرص الوزارة على تحقيق الأمن وتقديم أوجه الرعاية وخاصة ذوى الإعاقة وتيسر الخدمات التى تقدمها الوزارة، وتقديم الدعم لذوى الإعاقة، وخاصة دورهم فى مواجهة الإرهاب والجريمة فى إطار احترام حقوق الإنسان.

وأضاف مساعد وزير الداخلية، أنه تم تنظيم دورة تدريبة لضباط بكلية التدريب والتنمية على تعليم الضباط طرق التعامل مع ذوى الإعاقة، وضعاف الصم والسمع، وإعداد كتاب للمكفوفين، كما تحرص على توعية أبناء الجهاز الشرطة، بأن ذوى الإعاقة من الممكن أن يصاب بها أى مواطن فى أى وقت.

وأشار مساعد وزير الداخلية، إلى أنه انطلاقا من السياسة العامة لوزارة الداخلية فى إعلاء قيم حقوق الإنسان ولاسيما حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة وبمناسبة صدور قانون خقوق الإنسان ذوى الاعاقة رقم 10لسنة 2018 وتزامنا مع الاتجاهات الجديدة للدور المجتمعى لوزارة الداخلية وجهودها المتميرة فى الارتقاء بالخدمات الأمنية الجماهيرية وتوفير كافة السبل لخدمة المواطنين وبصفة خاصة للمصريين من ذوى الإعاقة من خلال المبادرات المختلفة التى تبنتها تدعيما لاواصر العلاقة بين الشرطة والجمهور من ذوى الاعاقة وايمانا من الوزارة بمسىوليتها المجتمعية تجاه شعب مصر.

ويشارك فى فاعليات الندوة اللواء خالد فوزى مساعد وزير الداخلية لقطاع الاعلام والعلاقات واللواء أحمد إبراهيم رئيس أكاديمية الشرطة، اللواء شريف جلال مساعد الوزير لقطاع حقوق الإنسان، اللواء جلال غريب وكيل الإدارة العامة لمصلحة الجوازات، الدكتور اشرف مرعى امينوعام المجلس القومى لشىون الاعاقة، الدكتور احمد شوقىاستاذ القانونى عميد كلية الحقوق جامعة المنصورة الاسبق، اللواء عصام شادى مساعد وزير الداخلية للنرور، عميد عبير اسماعيل مدير حقوق الانسان بالجيزة، صفاء جودة رئيس الاتحاد النوعى لجمعيات الصم وضعاف السمع، اللواء حاتم فتحة مدير مركز بحوث الشرطة.

وتنناول فاعليات الندوة جهود قطاعات الوزارة للأشخاص ذوى الإعاقة، والخدمات المقدمة، وأوجه الحماية الجنائية لذوى الإعاقة، الخدمات المقدمة من أقسام ومراكز الشرطة لذوى الإعاقة، واليات التعاون والتنسيق بين وزارة الداخلية والاتحاد النوعى للجمعيات الثم وضعاف السمع والجمعية المصرية لرعاية المكفوفين.