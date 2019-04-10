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مساعد وزير الداخلية: إنهاء تراخيص سيارات ذوى الإعاقة مجانا وتخصيص شباك لهم

الأربعاء، 10 أبريل 2019 01:44 م
مساعد وزير الداخلية: إنهاء تراخيص سيارات ذوى الإعاقة مجانا وتخصيص شباك لهم جانب من ندوة الشرطة فى خدمة ذوى الإعاقة بأكاديمية الشرطة
كتب محمود عبد الراضي
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قال اللواء عصام شادى، مساعد وزير الداخلية للمرور، إن وزارة الداخلية فى مقدمة الوزارات فى القيام بدورها وفقا لقانون 10 لسنة 2008 لذوى الإعاقة، ويعفى من الضرائب والرسوم السيارات الخاصة بذوى الإعاقة، كما أن المادة 58 من القانون المرور يتم إعفاء تراخيص والرسوم السيارة والقيادة لأشخاص ذوى الإعاقة، فضلا عن قيام رجال المرور بالاهتمام داخل وحدات التراخيص وتعيين ضابط فى كل إدارة مرور لتسهيل تقديم الخدمات لذوى الإعاقة على مستوى الجمهورية.

 

وأضاف شادى، يتم التنسيق مع مديرى الأمن لإنشاء قسم علاقات عامة بكل مديريات الأمن، وتخصيص شباك لتعامل مع ذوى الإعاقة وأسر الشهداء وكبار السن، وموظف مكلف بإنهاء إجراءاتهم.

 

ولفت مساعد وزير الداخلية، خلال فعاليات ندوة "الشرطة فى خدمة ذوى الإعاقة"، إلى تم تنظيم دورات تدريبية للضباط والعاملين بقطاع الشرطة المتخصصة لتحديد آليات التعامل مع الأشخاص ذوى الإعاقة.

 

ويشارك فى فعاليات الندوة اللواء خالد فوزى مساعد وزير الداخلية لقطاع الإعلام والعلاقات واللواء أحمد إبراهيم رئيس أكاديمية الشرطة، واللواء شريف جلال مساعد الوزير لقطاع حقوق الإنسان، واللواء جلال غريب وكيل الإدارة العامة لمصلحة الجوازات، الدكتور أشرف مرعى أمين عام المجلس القومى لشئون الإعاقة، الدكتور أحمد شوقى أستاذ القانونى عميد كلية الحقوق جامعة المنصورة الأسبق، اللواء عصام شادى مساعد وزير الداخلية للمرور، وعميد عبير إسماعيل مدير حقوق الإنسان بالجيزة، وصفاء جودة رئيس الاتحاد النوعى لجمعيات الصم وضعاف السمع، واللواء حاتم فتحى مدير مركز بحوث الشرطة ورموز المجتمع والإعلام.

 

وتناول فعاليات الندوة جهود قطاعات الوزارة لأشخاص ذوى الإعاقة، والخدمات المقدمة، وأوجه الحماية الجنائية لذوى الإعاقة، الخدمات المقدمة من أقسام ومراكز الشرطة لذوى الإعاقة، واليات التعاون والتنسيق بين وزارة الداخلية والاتحاد النوعى للجمعيات الصم وضعاف السمع والجمعية المصرية لرعاية المكفوفين.


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