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مدير منظمة العمل العربية يعلن تفاصيل مؤتمر العمل العربى ال 46

الأربعاء، 10 أبريل 2019 11:34 ص
مدير منظمة العمل العربية يعلن تفاصيل مؤتمر العمل العربى ال 46 فايز المطيرى، المدير العام لمنظمة العمل العربية
كتب محمود راغب
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عقد منذ قليل فايز المطيرى، المدير العام لمنظمة العمل العربية، مؤتمر صحفى بمقر المنظمة، للإعلان عن تفاصيل مؤتمر العمل العربى فى دورته الـ46 ، والمقرر انعقاده خلال الفترة من  14 حتى 21 إبريل الجارى.

ويأتى المؤتمر الصحفى بهدف التعريف وتسليط الضوء على البنود الهامة للمؤتمر خاصة محور مناقشات الدورة وهو تقرير المدير العام لهذا العام حول " علاقات العمل ومتطلبات التنمية المستدامة " وكذلك البنود الفنية والتقارير المدرجة فى جدول أعمال الدورة.

ويأتى مؤتمر العمل العربى، الذى تعقده منظـــمة العمل العربية فى دورته الـ "46" تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية مصر العربية ويعقد فى الفترة من 14 حتى 21 إبريل الجارى ، بمشاركة وفود ووزراء العمل بالوطن العربى.

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"العمل العربية" تعلن اليوم تفاصيل مؤتمر المنظمة فى دورته الـ46

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