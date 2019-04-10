مدير منظمة العمل العربية: انطلاق مؤتمر العمل العربى ال 46 الأحد المقبل برعاية الرئيس السيسى

كتب محمود راغب

أعلن فايز المطيرى، المدير العام لمنظمة العمل العربية، افتتاح الدورة ال 46 لمؤتمر العمل العربى الأحد المقبل 14 أبريل الجارى، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى .

وأكد المدير العام لمنظمة العمل العربية، خلال مؤتمر صحفى بمقر منظمة العمل العربية ، أن المؤتمر سيأتى بمشاركة وزراء العمل بالوطن العربى ورؤساء وأعضاء وفود منظمات أصحاب الأعمال والاتحادات العمالية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية وممثلى المنظمات العربية والدولية والاتحادات النوعية والمهنية العربية .