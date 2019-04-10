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مدير منظمة العمل العربية: انطلاق مؤتمر العمل العربى ال 46 الأحد المقبل برعاية الرئيس السيسى

الأربعاء، 10 أبريل 2019 12:04 م
مدير منظمة العمل العربية: انطلاق مؤتمر العمل العربى ال 46 الأحد المقبل برعاية الرئيس السيسى فايز المطيرى، المدير العام لمنظمة العمل العربية
كتب محمود راغب
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أعلن فايز المطيرى، المدير العام لمنظمة العمل العربية، افتتاح الدورة ال 46 لمؤتمر العمل العربى الأحد المقبل 14 أبريل الجارى، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى .
 
وأكد المدير العام لمنظمة العمل العربية، خلال مؤتمر صحفى بمقر منظمة العمل العربية ، أن المؤتمر سيأتى بمشاركة وزراء العمل بالوطن العربى ورؤساء وأعضاء وفود منظمات أصحاب الأعمال والاتحادات العمالية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية وممثلى المنظمات العربية والدولية والاتحادات النوعية والمهنية العربية .
 
 

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