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مدير التجارة الإلكترونية نستله: مصر يوجد بها نحو 15 مليون بائع عبر الإنترنت

الأربعاء، 10 أبريل 2019 03:10 م
مدير التجارة الإلكترونية نستله: مصر يوجد بها نحو 15 مليون بائع عبر الإنترنت جانب من المؤتمر
كتب إسلام سعيد - تصوير أشرف فوزى
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قالت هايدى الجنيدى، مدير الاتصالات والتجارة الإلكترونية بشركة نستله، إن 1% فقط من المستهلكين المصريين يشترون الأغذية والمشروبات عن طريق الإنترنت، مشيرة إلى أنها نسبة ضعيفة جدا ويجب العمل على رفعها خلال الفترة المقبلة، خاصة مع التحول التكنولوجى العالمى.

وأضافت مدير الاتصالات والتجارة الإلكترونية خلال قمة تجارة التجزئة، اليوم، أن ضعف نسبة الشراء عبر الأون لاين فى مصر تعود إلى عدم ثقة المستهلكين فى المنتجات المعروضة عبر الإنترنت، كما أنهم يفضلون تذوق الأغذية قبل شرائها، لذلك يكون الاتجاه الأكبر إلى المتاجر والهايبر ماركت.

وذكرت هايدى الجنيدى، أن مصر يوجد بها نحو 15 مليون بائع عبر الإنترنت، 3% منهم يعملون فى قطاع الأغذية والمشروبات.

وانطلقت اليوم الأربعاء بالقاهرة فعاليات قمة تجارة التجزئة المصرية ERS 2019، لمناقشة أوضاع قطاع التجزئة فى الأسواق المصرية وعلى مستوى الشرق الأوسط، بمشاركة نخبة من كبار المتخصصين على مستوى العالم من مختلف أسواق التجزئة، وقرابة 200 مدير تنفيذى لكبرى الشركات والتوكيلات التجارية العالمية.

قمة تجارة التجزئة بمشاركة كبرى الشركات والتوكيلات التجارية (1)

 

قمة تجارة التجزئة بمشاركة كبرى الشركات والتوكيلات التجارية (2)
 

قمة تجارة التجزئة بمشاركة كبرى الشركات والتوكيلات التجارية (3)
 

قمة تجارة التجزئة بمشاركة كبرى الشركات والتوكيلات التجارية (4)
 

قمة تجارة التجزئة بمشاركة كبرى الشركات والتوكيلات التجارية (5)
 

قمة تجارة التجزئة بمشاركة كبرى الشركات والتوكيلات التجارية (6)
 

قمة تجارة التجزئة بمشاركة كبرى الشركات والتوكيلات التجارية (7)
 

قمة تجارة التجزئة بمشاركة كبرى الشركات والتوكيلات التجارية (8)
 

قمة تجارة التجزئة بمشاركة كبرى الشركات والتوكيلات التجارية (9)
 

قمة تجارة التجزئة بمشاركة كبرى الشركات والتوكيلات التجارية (10)
 

قمة تجارة التجزئة بمشاركة كبرى الشركات والتوكيلات التجارية (11)
 

قمة تجارة التجزئة بمشاركة كبرى الشركات والتوكيلات التجارية (12)
 

قمة تجارة التجزئة بمشاركة كبرى الشركات والتوكيلات التجارية (13)
 

قمة تجارة التجزئة بمشاركة كبرى الشركات والتوكيلات التجارية (14)
 

قمة تجارة التجزئة بمشاركة كبرى الشركات والتوكيلات التجارية (15)
 

قمة تجارة التجزئة بمشاركة كبرى الشركات والتوكيلات التجارية (16)
 

قمة تجارة التجزئة بمشاركة كبرى الشركات والتوكيلات التجارية (17)
 

قمة تجارة التجزئة بمشاركة كبرى الشركات والتوكيلات التجارية (18)
 

قمة تجارة التجزئة بمشاركة كبرى الشركات والتوكيلات التجارية (19)
 

قمة تجارة التجزئة بمشاركة كبرى الشركات والتوكيلات التجارية (20)
 

قمة تجارة التجزئة بمشاركة كبرى الشركات والتوكيلات التجارية (21)
 

قمة تجارة التجزئة بمشاركة كبرى الشركات والتوكيلات التجارية (22)
 

قمة تجارة التجزئة بمشاركة كبرى الشركات والتوكيلات التجارية (23)
 

قمة تجارة التجزئة بمشاركة كبرى الشركات والتوكيلات التجارية (24)
 

قمة تجارة التجزئة بمشاركة كبرى الشركات والتوكيلات التجارية (25)
 

 


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