مدير البنك الأوروبى من واشنطن: مليار دولار استثمارات جديدة لمصر





كشفت جانيت هيكمان، المدير التنفيذى للبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية لمنطقة جنوب وشرقى البحر المتوسط، عن ضخ مليار دولار استثمارات جديدة فى مصر خلال العام الجارى.

وأضافت فى تصريح خاص لـ" اليوم السابع" من واشنطن، أن البنك ضخ فى آخر عامين 2.5 مليار دولار فى مصر فى مختلف المشروعات سواء فى البنية التحتية او غيرها من المجالات، لافتة أن مصر أكبر دولة تتلقى استثمارات من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية من بين 36 دولة يعمل بها البنك.

جدير بالذكر أن البنك وفر تمويلات لأكثر من 40 مشروعا، فى مصر من بينها 3 فقط مع القطاع العام والباقى مشروعات تابعة للقطاع الخاص. ومن أبرزها توفير 350 مليون يورو فى محطة بنبان فى أسوان وهى تعتبر واحدة من أكبر محطات للطاقة الشمسية فى العالم، كما وفر البنك 137 مليون يورو لمشروع توسيع محطة الفيوم لمعالجة المياه و300 مليون دولار للسكة الحديد لصالح الهيئة القومية لسكك حديد مصر لشراء عدد 100 جرار سكة حديد.