مدبولى يزور مصنعا صينيا لإنتاج أعلاف الماشية والدواجن بالمنطقة الصناعية بحوش عيسى بالبحيرة

قام الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والوفد المرافق له، بجولة فى المنطقة الصناعية بمنطقة طرانة - مركز حوش عيسى، حيثُ زار خلال جولته الميدانية اليوم بمحافظة البحيرة، مصنع "نيوهوب" لإنتاج أعلاف الماشية والدواجن بالمنطقة الصناعية، والذي نفذته وتديره شركة "نيو هوب" الصينية المتخصصة في مجال الإنتاج الزراعي والحيواني، والتي تعمل في الصين وعدد من بلدان العالم، بعدد أكثر من 400 شركة تابعة، وأكثر من 80000 موظف، بحجم استثمارات عالمية تقدر بنحو 8.8 مليار دولار.

وتفقد مدبولي مراحل الإنتاج، واستمع إلى شرح حول المصنع، حيثُ تمت الإشارة إلى أنه يعدُ ثالث مصنع يتم إقامته على مستوى مصر فى هذا المجال، ويعمل بالنظام الآلي الأوتوماتيكي، ومقام على مساحة 21 ألف متر2، وتم الانتهاء منه ودخوله مرحلة الإنتاج، وتبلغ طاقته الإنتاجية 65 ألف طن من مختلف أنواع الأعلاف سنوياً.

وأوضح مسئولو المصنع أنه يعمل بأحدث الأجهزة الإنتاجية ويبلغ عدد العمالة الموجودة به 110 عمال من الجانبين المصري والصيني، ويتم تسويق إنتاجه في السوق المحلي، وقد بلغت تكاليفه الاستثمارية 130 مليون جنيه، ووفقاً لخطة الشركة خلال عام 2019، فمن المقرر التوسع فى خطوط الإنتاج وزيادتها تباعاً.

وأشاد رئيس الوزراء بإنشاء هذا المصنع فى محافظة البحيرة، وباستثمارات صينية، ومن شركة لها خبرة طويلة فى مجال الإنتاج الزراعى، مؤكداً أن الدولة تدعم وتشجع الاستثمارات الخارجية فى مختلف القطاعات، وهو ما يسهم فى توفير فرص العمل، وتوفير المتطلبات المختلفة للمواطنين، وتحقيق خطط التنمية.

وتجدر الاشارة إلى أن الشركة الصينية "نيوهوب" تعمل في مجال الإنتاج الزراعي منذ 30 عاماً، وهي أكبر منتج للأعلاف في الصين، بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ 26.6 مليون طن، بينما تمتلك الشركة 8 شركات صينية رائدة في مجال التصنيع الزراعي، فضلاً عن 6 علامات تجارية، وتعد الشركة أحد أكبر موردي اللحوم والبيض والألبان في الصين، حيث تنتج أكثر من200 مليون دجاجة، و500 ألف طن من الألبان في العام.