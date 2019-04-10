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محمود صقر يمنح رائد الفضاء "باولو نيسبولى" درع أكاديمية البحث العلمى

الأربعاء، 10 أبريل 2019 04:13 م
محمود صقر يمنح رائد الفضاء "باولو نيسبولى" درع أكاديمية البحث العلمى محمود صقر يمنح رائد الفضاء "باولو نيسبولي" درع أكاديمية البحث العلمى
وائل ربيعى
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منح الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي، رائد الفضاء الإيطالي الشهير "باولو نيسبولي"، درع الأكاديمية، على هامش الحلقة الثالثة من الصالون العلمي للأكاديمية، والذى عقد بمسرح السلام وذلك بحضور عدد من طلاب المدارس والجامعات، والمهتمين بعلوم الفضاء. 
 
ومن جانبهم التف عدد من الأطفال على المنصة حول رائد الفضاء، مقدمين إليه الورود، والتقطوا العديد من الصور التذكارية مع نيسبولي.
 
وأكد الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي، أن لقاءه برائد الفضاء "باولو نيسبولي"،  فرصة لن تتكرر كثيرا، موضحا أنه حقق حلما منذ ثلاثين عاما على أرض أكاديمية البحث العلمي. 
 
 
وقدم صقر الشكر لرائد الفضاء على حضوره لمصر، وتقديمه هذا العرض للشباب المصري، وفتح مجال الفضاء المثير للشباب المصري الشغوف بهذا المجال، مشيدا بالتعاون المصري الإيطالي في مجال التعليم والبحث العلمي.
 
ويتناول اللقاء تجربة نيسبولي في السفر إلي الفضاء ورحلاته التي تجاوزت 313 يوما حيث سافر باولو في ثلاث مهمات فضائية وهو واحد من أهم أكثر رواد الفضاء التابعين لوكالة الفضاء الأوروبية خبرة.
 
 
 

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محمود صقر

باولو نيسبولي

رائد الفضاء باولو نيسبولي




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