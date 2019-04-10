محافظ كفرالشيخ: افتتاح المتحف القومى أكتوبر المقبل

كفر الشيخ – محمد سليمان

قال الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، إن متحف كفرالشيخ القومى سيضم مختلف العلوم والمعارف والتخصصات الحضارية والتاريخية القديمة، وينقل أسلوب العرض والخدمات المتحفية من النظام التقليدى إلى النظام العلمى والنوعى المعاصر ليربط الحضارة المصرية الفرعونية القديمة بتجليات المستقبل المتقدم وبناء دولة عصرية حديثة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية سيتم الانتهاء منه أكتوبر 2019م.

جاء ذلك خلال متابعة المحافظ لنسب التنفيذ واستكمال الأعمال بمتحف كفرالشيخ القومى، وسبل تذليل العقبات ومعوقات التنفيذ، مع ممثلى قطاع المتاحف والمشروعات بوزارة الآثار والشركة المنفذة واستشارى المشروع، بحضور المهندس محمد مفتاح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بكفرالشيخ، اللواء خالد إسماعيل، مساعد مدير الأمن للأمن العام، والمهندس عاصم القطان، وكيل وزارة الكهرباء، والدكتور أحمد عنان، استشارى المشروع، والدكتور السيد البنا، مدير متحف كفرالشيخ القومى، وممثلى قطاع المتاحف والمشروعات بوزارة الآثار والشركة المنفذة، وعدد من القيادات التنفيذية.

وناقش محافظ كفرالشيخ، سبل تطوير النواحى الفنية والجمالية للإنشاءات الهندسية للمتحف، وانهاء كافة المعوقات بالتنسيق مع رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى، ووكيل وزارة الكهرباء، لافتاً أن المتحف هو مشروع قومى كبير، ويعد إضافة كبيرة لمحافظة كفرالشيخ.

وأكد محافظ كفرالشيخ أن المتابعة جارية مع رئاسة مجلس الوزراء بشأن استكمال أعمال متحف كفرالشيخ القومى، وتم التعاون مع وزارة الآثار لتدبير المبالغ المالية اللازمة لاستكمال المتحف، مضيفا "تم حل جميع المشاكل المالية السابقة، وتم الاتفاق على الانتهاء من أعمال المتحف والاستكمال نهائيا قبل شهر أكتوبر القادم، مشيراً إلى أن هناك تفويض رسمى من وزير الآثار بالإشراف على جميع الأعمال أسبوعيا، وعمل تقرير شامل بنسب التنفيذ، ومعدل تقدمها، بشكل أسبوعى، أرجو من جميع الأطراف المعنية الالتزام التام بتنفيذ الأعمال، وتم عمل محضر اجتماع بالموافقة على موعد افتتاح المتحف فى شهر أكتوبر القادم.

وأضاف محافظ كفرالشيخ، أن رئيس المشروعات مسئول مسؤولية كاملة عن استكمال الأعمال، ومتابعة التنفيذ، بتفويض مباشر من وزارة الآثار، وأنه فى حالة التقصير فى تنفيذ الأعمال سيتم إبلاغ الوزارة فورا.

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أنه نسب التنفيذ والانتهاء من الإنشاءات بلغت 60%، ونسبة الانتهاء من الأعمال المدنية بلغت 85%، وجارى العمل على التجهيزات، بتضافر جهود المحافظة وتعزيز التعاون مع الأمن والمرور، والحماية المدنية، كما سيتم عمل اجتماع شهرى لمراجعة نسب ومعدلات التنفيذ، بالإضافة إلى تشكيل لجنة من المحافظة مكلفة بمراجعة تقدم الأعمال، وطالب " المحافظ " جميع الأطراف المعنية بالالتزام بالمسؤوليات المحددة لضمان استكمال الأعمال فى الموعد المحدد، وسيتم عمل اجتماع آخر خلال شهر لمراجعة نسب التنفيذ ووضع خطة زمنية بما سيتم تنفيذه من أعمال فى الفترة القادمة.

وقال محافظ كفرالشيخ، تم الإتفاق مع الدكتور ماجد القمرى، رئيس جامعة كفرالشيخ، للعمل على رفع الجداريات الموجودة بجوار الجامعة واستبدالها، بجداريات تتناسب مع الطبيعة الهندسية والجمالية للمتحف، وإعادة تهيئة الشارع المؤدى للمتحف، وعمل مقترح لاستبدال المدخل ببلاطات خرسانية مطبوعة تتناسب مع الطبيعة الجماليه لتصميم المتحف، وضرورة تجميل الشارع الواقع بين المتحف والحديقة (شارع الخدمة)، والعمل على تعديله ورصفه بالبلاطات الخرسانية المطبوعة.

وأضاف المحافظ، تم الاتفاق على تجميل السور الخلفى لحديقة صنعاء، والمطل على المتحف، ووضع تصور لتعديله بشكل معمارى لائق، مع مراعاة النواحى الجمالية والمعمارية والفنية، لجميع الزوايا التى يطل عليها المتحف من جميع الجوانب، مؤكداً أنه تم وضع خطة لتطوير حديقة صنعاء، والانتهاء من المقايسات والمخططات، ومقترح إنشاء فندق بجوار الحديقة، وجارى وضع خطة متكاملة لتحويل مدينة فوه كمدينة تاريخية ذات طابع خاص ضمن 22 مدينة على مستوى الجمهورية.

كم سلم الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأربعاء، 7عقود تقنين أراضى أملاك الدولة للمستفيدين من المواطنين واضعى اليد على أملاك الدولة، موجهاً باستكمال كافة الموضوعات الخاصة بالفحص والمعاينة والتقييم الفنى والتثمين ووحدة المتغيرات المكانية بإدارة المساحات العسكرية وموافقة الجهات المعنية طبقا للقانون، وذلك بتوزيعهم على المواطنين أصحاب هذه العقود، وانهاء اجراءات السداد لـ 25٪ من القيمة الرسمية لهذه القطع وتقسيط المتبقى من سعر ربط هذه القطع، لافتاً أن هذا يعد انجاز كبير.

جاء ذلك بحضور المهندس محمد خالد مدير عام التخطيط العمرانى، وعادل البرزاوى، مدير عام الشئون القانونية، والمحاسب محمد فرحات، مدير عام التفتيش المالى والإدارى بالمحافظة، وموسى أبوعيطة، ومحمد مبارك، وبدر حلمى، أعضاء لجنة تقنين أراضى أملاك الدولة، وعدد من القيادات التنفيذية.

قال محافظ كفرالشيخ، تم تقييم أسعار 618 طلبا لتقنين أراضى أملاك الدولة، من خلال اللجنة الرباعية، وأن إجمالى عدد عقود التقنين يصل إلى 133 عقدا، وأكثر 200 قرار تقنين، وهذا إنجاز كبير، وقبول المتغيرات المكانية لـ 148 طلبا ضمن أعمال لجان تقنين أراضى أملاك الدولة بالمحافظة لصالح المواطنين وفقاً للصالح العام وطبقاً للقانون.



