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محافظ قنا يكرم الطالبة المثالية على مستوى المحافظة

الأربعاء، 10 أبريل 2019 04:18 م
محافظ قنا يكرم الطالبة المثالية على مستوى المحافظة الطالبة المثالية على مستوى المحافظة
قنا - وائل محمد
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كرم اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا ، الطالبة ساره وائل أحمد بالصف السادس الابتدائى لحصولها على لقب الطالبة المثالية على مستوى المحافظة للمرحلة الإبتدائية ، حيث قام بمنحها شهادة تقدير ومكافئه مالية تقديرا لتميزها وحصولها على هذا اللقب وذلك بحضور الدكتور صبرى خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا وحسين الباز وكيل وزارة التضامن الاجتماعى وأسرة الطالبة.

وأكد الهجان على حرص المحافظة على دعم ورعاية النماذج المتميزة من الطلاب وتوفير كافة الإمكانيات التى تساعدها لإستكمال مسيرة التفوق على مستوى كافة الأنشطة الطلابية بجانب التميز الدراسى مشيرا الى ان الطالبة سارة لم يقتصر تفوقها على المستوى العلمى فقط حيث انها تمارس العديد من الانشطة الطلابية الرياضية والثقافية مضيفا انه تم انشاء مدرسة للمتفوقين وجارى انشاء مركز لرعاية الطلاب الموهوبين بهدف تنمية وتطوير مواهبهم ومهاراتهم وقدراتهم العلمية وقدم المحافظ التهنئة لأسرة الطالبة متمنيا لها دوام النجاح والتفوق.

من جانبه ذكر الدكتور صبرى خالد ، أن الطالبة سارة وائل نجحت في الحصول على اللقب بعد أن اجتازت الاختبارات في مسابقة الطالبة المثالية التى نظمتها مديرية التربية والتعليم يوم 26 فبراير الماضى، مضيفا أنها شاركت ايضا في مسابقة الطالبة المثالية التى تم تنظيمها على مستوى الجمهورية منتصف مارس الماضى والتى من المقرر إعلان نتائجها خلال الأيام المقبلة.

فيما أعربت سارة وائل عن سعادتها بهذا التكريم وقدمت شكرها للمحافظ والقائمين على العملية التعليمية بقنا لحرصهم على تكريمها ودعمها في ممارسة الأنشطة المختلفة ، مؤكدةً ان هذا التكريم سوف يمثل حافزا لها علي بذل مزيد من التفوق خلال مراحل التعليم المقبلة.

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