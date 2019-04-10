محافظ جنوب سيناء يعقد الاجتماع التحضيرى لإفتتاح مضمار الهجن الدولى بشرم الشيخ

جنوب سيناء – فايزة مرسال

عقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اجتماعا تحضيريا موسعا بحضوررئيس مدينة شرم الشيخ، ورئيس منطقة تعمير جنوب سيناء، ومندوب جهازمشروعات الخدمة الوطنية، مدير عام التخطيط العمراني، مدير عام الثقافة، مثلي الشركات العاملة، مندوب وزارة الانتاج الحربي، ممثل الزراعة، مدير عام التضامن الاجتماعي، مدير عام الطب البيطري، مدير عام الطرق والنقل، مدير عام الشباب والرياضة، ممثل مجلس شئون سباقات الهجن الرئاسي، رئيس لجنة التراث الحضري، مدير عام الصحة، رئيس اتحاد الهجن.

حيث تم استعراض تفاصيل افتتاح مضمار الهجن، وانطلاق فعاليات مهرجان شرم الشيخ الدولي الاول لسباق الهجن، بمشاركة نوادي الهجن بالسعودية، الأردن، والامارات ومصر

وبحضور سفراء دول أجنبيه وعربية وأفريقية وكبار الضيوف ،ورؤساء نوادي الهجن بالدول العربية ،والوزراء المصرين يوم 25 أبريل الجارى.