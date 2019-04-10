محافظ بنى سويف يواسى أسر حادثة بلاعة الصرف الصحى ببنى سليمان

بنى سويف - هانى فتحى

استقبل المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف، أسر الـ3 مواطنين الذين توفوا في حادث غرق بإحدى بلاعات الصرف الصحى السبت الماضي بقرية بنى سليمان مركز بنى سويف، وذلك بحضور مجدى بيومى عضو مجلس النواب وأهالى وذوى المتوفين.

وحرص المحافظ على مواساة أسر وأهالي المتوفين الثلاثة وهم: صلاح على أحمد صالح، ومحمد معتمد سعد سيد "من أبناء قرية بني سليمان"، وسلامة مسلم محمد عودة "قرية سنور"، حيث أعرب المحافظ عن خالص تعازيه لهم في فقدان أبنائهم إثر هذه الحادثة المحزنة، داعيا المولى عزوجل أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته، وأن يمن على أسرهم وذويهم بنعمة الصبر والسلوان.