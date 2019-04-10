محافظ بنى سويف يواسى أسر حادثة بلاعة الصرف الصحى ببنى سليمان

استقبل المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف، أسر الـ3 مواطنين الذين توفوا في حادث غرق بإحدى بلاعات الصرف الصحى السبت الماضي بقرية بنى سليمان مركز بنى سويف، وذلك بحضور مجدى بيومى عضو مجلس النواب وأهالى وذوى المتوفين.
وحرص المحافظ على مواساة أسر وأهالي المتوفين الثلاثة وهم: صلاح على أحمد صالح، ومحمد معتمد سعد سيد "من أبناء قرية بني سليمان"، وسلامة مسلم محمد عودة "قرية سنور"، حيث أعرب المحافظ عن خالص تعازيه لهم في فقدان أبنائهم إثر هذه الحادثة المحزنة، داعيا المولى عزوجل أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته، وأن يمن على أسرهم وذويهم بنعمة الصبر والسلوان.
كما قرر المحافظ تشكيل لجنة عاجلة من مديرية التضامن الاجتماعي والوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف وتحت إشراف ومتابعة مباشرة من مكتبه، تتولى دراسة احتياجات ومطالب أسر المتوفين الثلاث، والعمل على تلبيتها وتوفير كافة أوجه الرعاية المطلوبة لهم في حدود الإمكانات المتاحة، والوقوف معهم لحين تجاوزهم لهذه المحنة، ومؤكدا أن مكتبه مفتوح لكل أبناء المحافظة خاصة في أوقات الشدة.
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