محافظ المنوفية يشهد إفتتاح معرض منتجات التعليم الفنى

فريق المحافظات

شهد اليوم اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية فعاليات إفتتاح ختام معرض منتجات التعليم الفنى تحت شعار" فنى واعد" بمديرية التربية والتعليم والتعليم الفنى ، بحضور مختار شاهين ،وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، والمهندس صبحى عبدالعدل مدير عام التعليم الزراعى بوزارة التربية والتعليم نائباً عن رئيس قطاع التعليم الفنى بالوزارة والمهندس أيمن وهدان مدير إدارة التوجيه الفنى بالتعليم الزراعى بالوزارة.

حيث إفتتح محافظ المنوفية والحضور معرض منتجات التعليم الفنى ،تحت شعار" فنى واعد" والذى يضم منتجات التعليم الفندقى والصناعى والزراعى على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة، وتفقد المحافظ منتجات المعرض ويضم عدة أقسام منها منتجات التعليم الصناعى ويشمل( الصناعات المعمارية والميكانيكية والكهربائية والزخرفة والخشبية) ،كما يضم المعرض قسم الأعمال الصحية والنسيج العملى والتريكو والملابس الجاهزة وقسم تشغيل المعادن وكذا قسم نجارة العمارة والبناء والبياض، بالإضافة إلى منتجات المدارس الزراعية ، مشيداً بتلك الأنشطة المتميزة موضحاً أن الدولة تولى إهتماماً كبيراً بالعملية التعليمية ومدخلاتها وخاصة التعليم الفنى للعمل على النهوض بمصرنا الغالية.

هذا وقد أعرب وكيل وزارة التربية والتعليم عن سعادته بمشاركة محافظ المنوفية فعاليات إفتتاح معرض منتجات التعليم الفنى وسط أبنائه الطلاب ، موضحاً أن الهدف من إقامة تلك المعرض تنمية الجانب الجماعى والتعاون وتعزيز روح الإبداع والتميز والمنافسة والعمل على صقل مواهبل الطلاب وتنمية مهاراتهم.فيما أهدى وكيل وزارة التربية والتعليم درع المديرية لمحافظ المنوفية تقديراً لمساهمته فى النهوض بالعملية التعليمية بالمحافظة.

و أعرب محافظ المنوفية عن سعادته بمشاركته تلك الحفل الختامى لمنتجات التعليم الفنى ومشاركة أبنائه الطلاب فرحتهم ، مؤكداً أن التعليم الفنى هو أساس التنمية الحقيقية وعصب الإقتصاد ، موضحاً أن الدولة تولى إهتماماً كبيراً بالتعليم الفنى ومدخلاته بإعتباره أحد العناصر الهامة فى بناء المجتمعات والنهوض بالإقتصاد ، مشيراً أن المعلمين يحملون رسالة نبيلة من أشرف الرسائل التى أكدت عليها جميع الأديان السماوية نظرا لما يقدمونه من رسالة سامية ودورهم الرائد فى بناء أجيال قادرة علي النهوض بوطنهم وجعله في مصاف الدول المتقدمة.