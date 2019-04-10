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محافظ الغربية : نستهدف تجاوز توريد القمح عن 140 ألف طن

الأربعاء، 10 أبريل 2019 06:14 م
محافظ الغربية : نستهدف تجاوز توريد القمح عن 140 ألف طن جانب من الاجتماع
الغربية - محمد طارق
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أكد اللواء هشام السعيد محافظ الغربية ،على أهمية التنسيق التام بين مديرية التموين والزراعة، وكافة الأجهزة المعنية بالعمل في موسم توريد القمح لإنجاحه وتخطى المستهدف ، بالإضافة إلى التواجد الأمني والمرورى خارج كافة مواقع التسليم، لتنظيم دخول وخروج سيارات التوريد.

جاء ذلك خلال رئاسة محافظ الغربية، لإجتماع اللجنة العليا لتوريد القمح المحلى موسم 2019 ،وذلك لمراجعة الإستعدادات الخاصة ببدء موسم التوريد المقرر إنطلاقه من 15 إبريل وحتى 15 يوليو 2019.
 
وخلال الإجتماع وجه محافظ الغربية الجميع بالعمل بروح الفريق الواحد ،لخروج الأداء بالمستوى الذى يعادل أهمية عملية توريد القمح وللحفاظ على المراكز التقدمية التى تحققها المحافظة، بصفة مستمرة على مستوى محافظات الجمهورية ، كما وجه أيضاً بقيام مديرية التموين بالغربية بعرض تقرير مفصل عن عمل لجان المرور على الصوامع والشون والهناجر، لتوضيح الحالة الفنية والإدارية الفعلية لأماكن التخزين ،لسرعة تدارك أى مخالفات توجد قبل بداية موسم التوريد .
 
وكذا قيام لجان المرور بمراجعة الدورة المستندية لعملية التوريد والإستلام والنقل ومراجعة الموازين والأختام ،والتأكد من جودة الأجولة وتوافرها بكميات كافية وتحديد أطقم العمل ،ومواقيت تواجدهم فى أماكن التوريد.
 
والجدير بالذكر أن المساحة المنزرعة بالقمح هذا العام 141464 فدان ،ومستهدف توريد 141464 طن بينما تبلغ الطاقة الإستعابية لأماكن التخزين بالمحافظة 193340 طن مقسمة على ثلاث صوامع بطاقة 85000 طن وعشر شون أسمنتية بطاقة 67700 طن وثمان شون ترابية بطاقة 28800 طن وأربعة هناجر بطاقة 11840 طن.
 
حيث يبلغ قيمة توريد الأردب 655 جنيه لدرجة نقاوة 22.5 قيراط و670 جنيه لدرجة نقاوة 23 قيراط و685 لدرجة نقاوة 23.5 قيراط ولا يتم إستلام الأصناف المنزرعة التى تقل جودتها عن 22 قيراط.
 
وفى هذا الصدد أكد محافظ الغربية على أهمية توفير مناخ تنافسى لجذب المزارعين للتوريد فى هذه الأماكن من خلال توفير غطاءات بنكية لا تقل عن 80% من قيمة التقدير المبدئى للمستهدف، وسرعة صرف مستحقات المزارعين فى مدة لاتتجاوز 48 ساعة من عملية التوريد وعدم تحميل المزراعين أى نفقات إضافية متعارف عليها ، مؤكداً على إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد من يخالف القواعد المحددة لعملية التوريد.
 
وخلال الإجتماع وجه محافظ الغربية بقيام إدارة الحماية المدنية بالتنسيق مع الشركات المسوقة ،وجهات التخزين لوضع حل متكامل لإجراءات التأمين مع الوضع فى الإعتبار التوقيت الزمني ، كما كلف إدارة مرور الغربية بوضع خطة مرورية متكاملة لتنظيم الحركة المرورية ،لضمان إنتظام عملية التوريد وعملية النقل والتسويق وسط سيولة مرورية.
 
وفى نهاية الإجتماع أكد محافظ الغربية على المرور اليومى على كافة الصوامع والشون والهناجر من قبل اللجنة المشكلة التى تضم وكيل وزارة التموين ووكيل وزارة الزراعة وعضو من مراقبة الصادرات والواردات ، وذلك لرصد أى سلبيات ومخالفات وعرضها على الفور لتلافيها ، مشيراً إلى إنعقاد غرفة عمليات تنشيط توريد القمح بالمحافظة بصفة يومية  للمتابعة اللحظية لعملية التوريد على مستوى المحافظة.

 


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