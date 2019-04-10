محافظ الشرقية يتقدم جنازة الشهيد الرائد ماجد صبرى بقرية الطويلة

الشرقية - إيمان مهنى

شارك الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية واللواء جرير مصطفى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية، فى تشييع جثمان الشهيد الرائد ماجد صبرى رئيس مباحث الشيخ زويد، ابن قرية الطويلة، التابعة لرئاسة مركز فاقوس، والذى أستشهد خلال عمليه إرهابية أثناء تأدية عمله بالشيخ زويد، وذلك فى جنازة عسكرية وشعبية مهيبة تكريماً للشهيد ولدمائه الطاهرة التى سالت على أرض الوطن للحفاظ على أمنه وإستقراره، بحضور اللواء السعيد عبد المعطى الخبير الوطنى للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات، واللواء علاء رشاد السكرتير العام المساعد وعددٍ من القيادات الأمنية والتنفيذية وأهالى القرية.

قام المحافظ بمصافحة أسرة الشهيد مقدماً واجب العزاء والمواساه للأسرة ولأهالى القرية فى فقيدهم العزيز شهيد الواجب والوطن سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أسرته الكريمة وأهل قريته الصبر والسلوان.

وشيع أهالى مركزى أولاد صقر وأبوحماد، جثمانى المجندان أحمد سمير ابن مركز أبوحماد والمجند محمود عابد عبدالسلام أبن قرية حمادة بأولاد صقر، والذين استشهدوا خلال تأدية واجبهم الوطنى بالعريش .

وأعرب الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، عن بالغ تعازيه ومواساته لأسرتى شهيدان الواجب الوطنى، مؤكداً على أن "دماء الشهداء من أبناء الوطن لن تضيع هباءاً سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أسرته الكريمة وأهل قريته الصبر والسلوان"، مؤكداً أننا لن ننسى شهداء الواجب والوطن وستظل ذكراهم خالدة فى أذهاننا تقديراً لما قدموه من تضحيات غالية.

كانت قدمت محافظة الشرقية أربعة من أبناءها فداء للوطن خلال تأدية عملهم بالشيخ زويد هم الشهيد الرائد ماجد صبرى رئيس مباحث الشيخ زويد .. ابن قرية الطويلة التابعة لمركز فاقوس، الشهيد النقيب محمد أحمد إسماعيل ابن قرية تل مفتاح التابعة لمركز أبوحماد ، الشهيد المجند أحمد سمير شحاتة مركز أبوحماد ، الشهيد المجند محمود عابد عبد السلام ابن قرية حمادة التابعة لمركز أولاد صقر.

حيث شهدت منطقة سوق الثلاثاء بالشيخ زويد قيام شخص انتحارى يبلغ من العمر 15 سنه بتفجير نفسه بالقرب من قوة أمنية، أثناء مطاردة الشرطة له، مما أسفر عن استشهاد رئيس مباحث الشيخ زويد ومعاون المباحث و فردى شرطة وإستشهاد ٢ من المدنيين، وإصابة ٢٩ من أهالى الشيخ زويد.



محافظ الشرقية يقدم واجب العزاء فى الشهيد ماجد صبري



صلاة جنازة الشهيد ماجد صبري



صلاة جنازة الشهيد ماجد صبري



محافظ الشرقية أثناء صلاة جنازة الشهيد ماجد صبري



الشهيد ماجد صبري



الشهيد ماجد صبري



جنازة عسكرية للشهيد



جنازة عسكرية للشهيد



جنازة عسكرية للشهيد



جنازة شهيدين أولاد صقر بالشرقية