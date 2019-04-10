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محافظ الشرقية ومدير الأمن يتقدمان جنازة الشهيد النقيب محمد أحمد إسماعيل

الأربعاء، 10 أبريل 2019 12:27 م
محافظ الشرقية ومدير الأمن يتقدمان جنازة الشهيد النقيب محمد أحمد إسماعيل محافظ الشرقية ومدير الأمن بجنازة الشهيد
الشرقية - إيمان مهنى
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فى جنازة عسكرية وشعبية مهيبة تقدمها الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، واللواء جرير مصطفى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية، واللواء علاء رشاد السكرتير العام المساعد، وعددٍ من القيادات الأمنية والتنفيذية، تشييع جثمان الشهيد النقيب محمد أحمد إسماعيل بمسقط رأسة بقرية تل مفتاح التابعة لرئاسة مركز ومدينة أبو حماد، والذى أستشهد خلال عمليه إرهابية أثناء تأدية عمله بالشيخ زويد.

 

وقدم المحافظ واجب العزاء والمواساة لأسره الشهيد، مؤكداً أننا لن ننسى شهداء الواجب والوطن وستظل ذكراهم خالدة فى أذهاننا تقديراً لما قدموه من تضحيات غالية ودماء ذكية روت أرض الوطن دفاعاً عن أمنه واستقراره .

 

كما أعرب محافظ الشرقية، عن بالغ تعازيه ومواساته لأسرة الشهيد ضحية الواجب الوطنى، مؤكداً على أن دماء الشهداء من أبناء الوطن لن تضيع هباءاً سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أسرته الكريمة وأهل قريته الصبر والسلوان

 

كما أعرب الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الشهيد الجندى أحمد سمير شحاته أبن مدينة أبو حماد والذى أستشهد خلال عمليه إرهابية أثناء تأدية عمله بالشيخ زويد.

 

وكان محافظ الشرقية قد أناب اللواء السعيد عبد المعطى مستشار المحافظ للمشروعات للمشاركة فى حضور تشييع جثمان الشهيد الجندى أحمد سمير شحاته ابن مدينة أبو حماد وتقديم واجب العزاء والمواساه لأسرة الشهيد .

محافظ الشرقية ومدير الامن يتقدمان جنازة الشهيد (1)
محافظ الشرقية ومدير الامن يتقدمان جنازة الشهيد

 

محافظ الشرقية ومدير الامن يتقدمان جنازة الشهيد (2)
محافظ الشرقية ومدير الامن يتقدمان جنازة الشهيد

 

محافظ الشرقية ومدير الامن يتقدمان جنازة الشهيد (3)
محافظ الشرقية ومدير الامن يتقدمان جنازة الشهيد 

 

محافظ الشرقية ومدير الامن يتقدمان جنازة الشهيد (4)
محافظ الشرقية ومدير الامن يتقدمان جنازة الشهيد

 

محافظ الشرقية ومدير الامن يتقدمان جنازة الشهيد (5)
محافظ الشرقية ومدير الامن يتقدمان جنازة الشهيد

 

محافظ الشرقية ومدير الامن يتقدمان جنازة الشهيد (6)
محافظ الشرقية ومدير الامن يتقدمان جنازة الشهيد 

 

محافظ الشرقية ومدير الامن يتقدمان جنازة الشهيد (7)
محافظ الشرقية ومدير الامن يتقدمان جنازة الشهيد 

 

محافظ الشرقية ومدير الامن يتقدمان جنازة الشهيد (8)
محافظ الشرقية ومدير الامن يتقدمان جنازة الشهيد

 

 

 


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