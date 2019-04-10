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محافظ الدقهلية: طرح شاطئ جمصة حق انتفاع حتى 25 سنة لإقامة مشروعات خدمية

الأربعاء، 10 أبريل 2019 05:24 م
محافظ الدقهلية: طرح شاطئ جمصة حق انتفاع حتى 25 سنة لإقامة مشروعات خدمية الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية
الدقهلية - شريف الديب
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تفقد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، شاطئ جمصة للاطمئنان على أعمال التطوير استعدادا لاستقبال الأعياد وموسم الصيف.

 

وطالب شاروبيم المهندسة سحر لطفى رئيس مدينة جمصة، على ضرورة رفع الرمال الزائدة من الشاطئ والتأكد من كفاءة الحمامات العمومية ورفع كفاءة مظلات الانتظار بالشاطئ وتوفير البحارة والإنقاذ من الآن.

 

وأوضح محافظ الدقهلية، أنه سيتم منح الراغبين حق انتفاع لإقامة مشروعات خدمية على الشاطئ لمدة تتراوح من 15-25 سنة على أن يقوم المنتفعين بتنفيذ المطلوب من تطوير وتوفير خدمات وفقا للتصميمات وشروط التعاقد التى تحددها المحافظة، مشددًا على ضرورة أن يقوم المستأجرين على الشاطئ بإقامة دورتين مياه متنقلتين من كل مستأجر لتكون الحمامات بطول الشاطئ لراحة المواطنين.

 

وأكد شاروبيم، على أن المنافسة بين الراغبين فى الإيجار أو الانتفاع تصب فى صالح المواطن بشأن تحسين الخدمة المقدمة، وقال أن مستقبل جمصة مشرق وستكون قريبا عروس البحر المتوسط.


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