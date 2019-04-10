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محافظ الجيزة يوقع اتفاقا مع الوكالة الألمانية لتطوير البنية التحتية بـ3 مناطق

الأربعاء، 10 أبريل 2019 11:59 ص
محافظ الجيزة يوقع اتفاقا مع الوكالة الألمانية لتطوير البنية التحتية بـ3 مناطق جانب من التوقيع
كتب ـ سيد الخلفاوى
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وقعت محافظة الجيزة بروتوكول تعاون مع الوكالة الدولية للتعاون الألمانى GIZ لتنفيذ مشروعات البنية التحتية ببعض المناطق الشعبية بنطاق المحافظة .
 
قال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إنه تم الاتفاق على تنفيذ عدد من المشروعات لتحسين البنية التحتية الاساسية والخدمات ببعض المناطق بأحياء بولاق الدكرور ومركز الأبحاث بالوراق ومساكن جزيرة الدهب بجنوب الجيزة بالمشاركة مع الوكالة الدولية للتعاون الألمانى GIZ.
 
أشار المحافظ إلى أن المشروعات يستفيد منها 700 ألف أسرة وبتكلفة 3 ملايين و300 ألف يورو بواقع 9 مشروعات، مؤكداً أن الأعمال تأتى فى إطار مشروع البنية التحتية بالمشاركة، وهو مشروع إنمائى مصرى – ألمانى ينفذ بالتعاون بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والوكالة الألمانية للتعاون الدولى بدعم من الوزارة الالمانية الفيدرالية للتعاون الاقتصادى والتنمية وبتمويل مشترك من الاتحاد الاوربى .
 
أكد راشد، أن المحافظة تقدر الدور الذى تقوم به الوكالة الألمانية GIZ للمساهمة فى رفع كفاءة البنية التحتية ببعض المناطق، لافتا أنه سيتم تشكيل لجان للمتابعة والتواصل لحل جميع المعوقات ولسرعة الانتهاء من أعمال التطوير .      
 
جاء ذلك عقب توقيع برتوكول التعاون الذى حضرته الدكتورة لمياء عبد القادر نائب محافظ الجيزة واللواء علاء بدران السكرتير العام المساعد وممثلى الوكالة الالمانية على رأسهم ولفجانج رولر مدير مشروع البنية التحتية بالمشاركة بالوكالة الالمانية .
 
ومن جانبه، قال ولفجانج رولر مدير مشروع البنية التحتية بالمشاركة بالوكالة الالمانية ان المشروع يشمل تعزيز انشطة المجتمع المحلى من خلال إنشاء صندوق للمبادرات المحلية يتولى تمويل الانشطة الاجتماعية والاقتصادية التى تنفذها منظمات المجتمع المدنى، مؤكدا على سعادته بالتعاون المثمر مع محافظة الجيزة فى مشروعات البنية التحتية بالمشاركة.
 
 
 

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