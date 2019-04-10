محافظ البحر الأحمر يلتقى رئيس اتحاد الرياضة للشركات فى الغردقة

البحر الأحمر - عماد عرفة

التقى اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر عصر اليوم، الدكتور حسنى غندر رئيس الاتحاد الرياضى للشركات، وذلك على هامش البطولة المقامة على أرض مدينة الغردقة فى الفترة 7 إلى 11 إبريل لكرة القدم الشاطئية والتى يشارك بها 18 فريقا يمثل 18 شركة من شركات الاتحاد.

وحضر اللقاء الكيمائى عبد الحميد سلامة نائب رئيس الاتحاد، والمحاسب محمد عبد الرحيم أمين الصندوق للاتحاد والدكتور احمد إسماعيل السكرتير العام للاتحاد الرياضى للشركات.

وقال عبد الله، إن محافظة البحر الأحمر على أتم الاستعداد لاستقبال للعديد من البطولات المحلية والدولية، مشيرا إلى أن الرياضة والفن هما القوى الناعمة لتنشيط السياحة بالمحافظة.

وأكد محافظ البحر الأحمر، على أن المحافظة شهدت على مدى الأشهر الماضية الكثير من البطولات الرياضة العالمية والمحلية على أرضها، مشيرًا إلى أنها تحولت بالفعل إلى قبلة للرياضيين العالميين والبطولات الرياضية الدولية، حيث تم تنظيم أغلبية تلك البطولات على أرض الغردقة منها بطولة العالم للويند سيرف، وبطولة الجمهورية للفروسية، ثم البطولة الدولية لكرة الطائرة الشاطئية، وبطولة الأفروآسيوية لكرة السرعة وغيرها من البطولات الدولية التى يشارك بها العديد من دول العالم.

وفى نهاية اللقاء قام الدكتور حسنى غندر رئيس اتحاد الشركات لكرة القدم الشاطئية بإهداء المحافظ اليوبيل الذهبى بمناسبة مرور 50 عاما على إنشاء اتحاد الرياضة للشركات وكذلك على إسهامات المحافظ فى استضافة هذه البطولة للعديد من المرات على أرض المحافظة.