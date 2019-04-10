محافظ البحر الأحمر يجتمع بمديرى السلاسل التجارية تزامنا مع قرب شهر رمضان

عقد اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، مساء اليوم الأربعاء، اجتماعا بديوان عام المحافظة مع مديرى السلاسل التجارية بمدينة الغردقة.

وبحث المحافظ مع مديرى السلاسل التجارية تخفيض أسعار السلع الغذائية لتكون تخفيضات حقيقية يشعر بها المواطن، وناقش المشاكل والمقترحات التى تواجه أصحاب السلاسل التجارية؛ وأكد المحافظ على الوحدة المحلية لمدينة الغردقة بسرعة الانتهاء من تجهيز الخيمة الرمضانية بشارع المصالح بجوار موقف الميكروباص من فرش ونظافة المكان والوصلات الكهربائية بالخيمة. على أن يتم افتتاح الخيمة الجمعة الموافق 19 أبريل 2019م.

وشدد المحافظ على قيام مديرية التموين بشن حملات مفاجئة على المحلات التجارية للسيطرة على الأسعار والحد من جشع التجار وتخصيص مكان للخضراوات والفاكهة واللحوم.

كما أشار عدد من أصحاب المحلات التجارية المعروضة سلعهم بمعرض السلع لمحاربة الغلاء عن توفير السلع الأساسية وياميش رمضان بأقل الأسعار لمحدودى الدخل خلال الشهر المعظم.

وأكد عبدالله لأصحاب السلاسل التجارية أنه فى أيدينا أن نخلق بسمة على وجوه أهالينا بالبحر الأحمر، وذلك لبيع السلع بسعر الجملة كما أنها خدمة مجتمعية لتوصيل السلع للمواطنين بسعر الجملة.

وقد حضر الاجتماع اللواء عبد الفتاح تمام سكرتير عام محافظة واللواء إيهاب فصيح رئيس حى شمال بمدينة الغردقة ومدير عام مديرية التموين بالبحر الأحمر والقيادات التنفيذية بالمحافظة.