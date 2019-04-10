video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 11 أبريل 2019 12:49 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ البحر الأحمر يجتمع بمديرى السلاسل التجارية تزامنا مع قرب شهر رمضان

الأربعاء، 10 أبريل 2019 10:20 م
محافظ البحر الأحمر يجتمع بمديرى السلاسل التجارية تزامنا مع قرب شهر رمضان اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر
البحر الأحمر - عماد عرفة
إضافة تعليق

عقد اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، مساء اليوم الأربعاء، اجتماعا بديوان عام المحافظة مع مديرى السلاسل التجارية بمدينة الغردقة.

 

وبحث المحافظ مع مديرى السلاسل التجارية تخفيض أسعار السلع الغذائية لتكون تخفيضات حقيقية يشعر بها المواطن، وناقش المشاكل والمقترحات التى تواجه أصحاب السلاسل التجارية؛ وأكد المحافظ على الوحدة المحلية لمدينة الغردقة بسرعة الانتهاء من تجهيز الخيمة الرمضانية بشارع المصالح بجوار موقف الميكروباص من فرش ونظافة المكان والوصلات الكهربائية بالخيمة. على أن يتم افتتاح الخيمة الجمعة الموافق 19 أبريل 2019م.

 

وشدد المحافظ على قيام مديرية التموين بشن حملات مفاجئة على المحلات التجارية للسيطرة على الأسعار والحد من جشع التجار وتخصيص مكان للخضراوات والفاكهة واللحوم.

 

كما أشار عدد من أصحاب المحلات التجارية المعروضة سلعهم بمعرض السلع لمحاربة الغلاء عن توفير السلع الأساسية وياميش رمضان بأقل الأسعار لمحدودى الدخل خلال الشهر المعظم.

 

وأكد عبدالله لأصحاب السلاسل التجارية أنه فى أيدينا أن نخلق بسمة على وجوه أهالينا بالبحر الأحمر، وذلك لبيع السلع بسعر الجملة كما أنها خدمة مجتمعية لتوصيل السلع للمواطنين بسعر الجملة.

 

وقد حضر الاجتماع اللواء عبد الفتاح تمام سكرتير عام محافظة واللواء إيهاب فصيح رئيس حى شمال بمدينة الغردقة ومدير عام مديرية التموين بالبحر الأحمر والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ البحر الأحمر يلتقى رئيس اتحاد الرياضة للشركات فى الغردقة

البحرالاحمر

اخبارمصر

اخبار المحافظات

الغردقة

شهر رمضان

السلاسل التجارية




لا تفوتك
الرئيس السيسى يصدق على قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها

الرئيس السيسى يصدق على قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها

"البنك المركزى": تراجع التضخم فى مارس على أساس سنوى إلى 8.9%

"البنك المركزى": تراجع التضخم فى مارس على أساس سنوى إلى 8.9%

فيديو.. كيف كلل التعديل المقترح على المادة 102 نجاحات المرأة المصرية واهتم بدورها؟ التعديل ضمن تخصيص ربع المقاعد لهن فى مجلس النواب.. يمكنهم من توصيل صوتهم تحت القبة.. ويؤكد الحفاظ على صوت المرأة أصبح حاضرا

فيديو.. كيف كلل التعديل المقترح على المادة 102 نجاحات المرأة المصرية واهتم بدورها؟ التعديل ضمن تخصيص ربع المقاعد لهن فى مجلس النواب.. يمكنهم من توصيل صوتهم تحت القبة.. ويؤكد الحفاظ على صوت المرأة أصبح حاضرا

"اللاجئون السوريون" تجربة نجاح لا تراها رويترز.. الوكالة البريطانية تنشر تقرير مشبوه عن معاناة السوريين بسبب الوضع الاقتصادى.. محاولات مفضوحة للوقيعة بين الشعبين.. ورئيس الجالية السورية فى مصر يفند الادعاءات

"اللاجئون السوريون" تجربة نجاح لا تراها رويترز.. الوكالة البريطانية تنشر تقرير مشبوه عن معاناة السوريين بسبب الوضع الاقتصادى.. محاولات مفضوحة للوقيعة بين الشعبين.. ورئيس الجالية السورية فى مصر يفند الادعاءات

إخلاء حوض لبناء السفن فى بريطانيا بعد بلاغ بوجود قنبلة على غواصة نووية

إخلاء حوض لبناء السفن فى بريطانيا بعد بلاغ بوجود قنبلة على غواصة نووية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة