محافظ الإسماعيلية ومدير الأمن يناقشان تأمين الاستفتاء على الدستور

الإسماعيلية - السيد فلاح - جمال حراجى

عقد اللواء حمدى عثمان، محافظ الإسماعيلية، مؤتمرًا موسعًا بحضور اللواء عاطف مهران، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، والمهندس أحمد عصام، نائب المحافظ والمهندس عبد الله الزغبى، السكرتير العام للمحافظة، واللواء سامى علام السكرتير العام المساعد والمقدم محمد سمير، المستشار العسكرى للمحافظة وجميع قيادات الأجهزة الأمنية بالمحافظة، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء وجميع أعضاء الجهاز التنفيذى للمحافظة ووكلاء الوزارة ومديرى العموم لمختلف المديريات الخدمية وممثلى كافة الجهات المعنية، وذلك لاستعراض ومناقشة الآليات التنفيذية ومتابعة ما تم اتخاذه من تدابير واستعدادات لتأمين أعمال الاستفتاء على الدستور وتأمين جميع المقرات ومراكز الاقتراع، مع الآخذ فى الاعتبار اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتيسير عملية الاقتراع على الناخبين.

وتشمل محافظة الإسماعيلية خمسة قطاعات فرعية بـ 10 لجان عامة تغطى مراكز ومدن المحافظة والأحياء بإجمالى 211 مركز اقتراع و229 لجنة انتخاب بإجمالى 870112 ناخب وناخبة.

وخلال المؤتمر أكد محافظ الإسماعيلية على أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية لم ولن تدخر وسعًا فى توفير كافة الخدمات وسبل الراحة للناخبين لتيسير عملية التصويت على التعديلات الدستورية وتيسير عملية الاقتراع بكل سهولة ويسر وذلك بالتعاون والتنسيق التام مع كافة الأجهزة الأمنية.