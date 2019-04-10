محافظ الأقصر يكرم 8 موظفين لتفوقهم فى دورات تدريب التنمية المحلية

الأقصر – أحمد مرعى

كرم المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، واللواء هشام شادى سكرتير عام محافظة الأقصر، 8 موظفين من أوائل الدورات التدريبية التى تم تنظيمها فى مركز تدريب التنمية المحلية فى سقارة، بهدف رفع كفاءة وتنمية مهارات العاملين بالجهاز الإدارى بالدولة، حيث كان قد حصل عدد من العاملين بالمحافظة على المراكز الأولى، وذلك فى اطار حرص محافظة الأقصر على تشجيع العاملين المتفوقين والمتميزين فى المجالات المختلفة.

وتم تكريم كل من، العميد أيمن الشريف رئيس مجلس مدينة الأقصر عن تفوقه فى دورة "رؤساء المراكز والمدن فى مجال إدارة الأزمات" وتسلمها نيابة عنه سكرتير عام مجلس المدينة، والمهندس سامح ناجى صادق بالمكتب الفنى للمحافظ عن تفوقه فى دورة "مهندسي المشروعات والتخطيط العمرانى"، وحجاج كمال محمد أحد العاملين بإدارة الموارد البشرية عن تفوقه فى دورة "نشر اجراءات النزاهة والشفافية"، وأبو الحجاج محمد إبراهيم أحد العاملين بمجلس مدينة الأقصر عن تفوقه فى دورة "المهارات السلوكية للعاملين"، والطيب النوبى محمد أحد العاملين بمركز أرمنت عن تفوقه فى دورة "مايكروسوفت وورد"، وشيرين طلعت سعد رئيس قسم التحرير بإدارة الإعلام بديوان المحافظة عن تفوقها فى دورة "الأساليب العلمية الحديثة فى الادارة المحلية"، وحجازى محمد النحاس نائب مركز القرنة عن تفوقه فى دورة "نواب المراكز وسكرتيرى مجالس المدن"، وعادل حسن عبد النعيم أحد العاملين بمجلس مدينة الأقصر عن تفوقه فى دورة "الفنيين بالادارات الهندسية"، حيث حصل المكرمون على شهادة تقدير ومكافأة مالية لتفوقهم.

ومن جانبه، أكد محافظ الأقصر، أن المحافظة حريصة على تكريم الموظفين المتميزين فى عملهم تحفيزاً لهم على بذل المزيد من الجهد للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، كما قدم المحافظ والسكرتير العام شكرهما وتقديرهما لمديرة إدارة التدريب بديوان عام المحافظة نعمة حجاج حسانى، على ما تبذله من مجهود ودور فعال فى توعية العاملين بأهمية الدورات التدريبية ومدى تأثير ذلك على تطوير أداء الموظف فى عمله.