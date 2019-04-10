video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 10 أبريل 2019 06:47 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ أسوان يناقش مع السفير النيوزيلندي جذب وفود سياحية جديدة الي بلاد الذهب

الأربعاء، 10 أبريل 2019 05:47 م
محافظ أسوان يناقش مع السفير النيوزيلندي جذب وفود سياحية جديدة الي بلاد الذهب خلال اللقاء
أسوان ندى سليم
إضافة تعليق
 
 
ناقش اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، أوجه التعاون وتشجيع السياحة النيوزيلاندية فى الفترة القادمة وخاصة بعد تعديل الحكومة هناك لإرشادات السفر الخاصة بمصر، خلال لقاء عقده اليوم الأربعاء مع سفير نيوزيلندا بالقاهرة جريج لويس،  مؤكدا أن محافظة أسوان تتمتع بتنوع سياحي يضم السياحة الأثرية والنيلية والبيئية والسفارى. 
 
ومن جانبه أعرب السفير النيوزيلاندى عن سعادته لزيارة أسوان ضمن رحلة سياحية يقوم بها من أجل الإطلاع على الأثار المصرية الخالدة، مؤكداً على أن هناك إنطلاقة كبيرة حالياً فى العلاقات التاريخية المصرية النيوزيلاندية والتى ترجع لفترة الحرب العالمية الأولى والتى لا تقتصر فقط على المجال السياحى، ولكن تشهد طفرة فى مجالات أخرى ولاسيما في المجال الزراعى. 
 
وفى نهاية اللقاء أهدى محافظ أسوان  درع المحافظة للسفير النيوزيلاندى وذلك تعبيراً عن ترحيب أسوان به وإعتزازاً بعلاقات الصداقة بين بين الشعبين المصرى والنيوزلندى  .
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

عاملو قطاع البترول بأسوان يؤكدون مشاركتهم بالاستفتاء على تعديل الدستور.. صور

اخبار مصر

اخبار محافظات

اسوان

اخبار اسوان

سفير نيوزيلندا

محافظ اسوان




لا تفوتك
السيسي يوافق على تعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية

السيسي يوافق على تعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية

خلى بالك.. هذه القطارات تتأخر عن مواعيدها بسبب الصيانة والتجديد بالسكة الحديد

خلى بالك.. هذه القطارات تتأخر عن مواعيدها بسبب الصيانة والتجديد بالسكة الحديد

محمد عمارة فى حوار جرىء لـ"اليوم السابع": جوزيه مغرور ولاسارتى يتحمل مسئولية "فضيحة" صن داونز.. الشحات ميستحقش 90 مليون جنيه.. الأهلى محتاج "فرملة" فى لغة الملايين.. ومصر مش هتصعد من دور الثمانية فى أمم أفريقيا

محمد عمارة فى حوار جرىء لـ"اليوم السابع": جوزيه مغرور ولاسارتى يتحمل مسئولية "فضيحة" صن داونز.. الشحات ميستحقش 90 مليون جنيه.. الأهلى محتاج "فرملة" فى لغة الملايين.. ومصر مش هتصعد من دور الثمانية فى أمم أفريقيا

الجنسية الأمريكية لميجان تسبب صداع "ضرائب" للعائلة الملكية البريطانية.. ممتلكات وهدايا ماركل ونجلها المنتظر تخضع للنظام الضريبى الأمريكى.. وربما تجعل الحسابات الخاصة لأعضاء العائلة مفتوحة أمام مفتشى الضرائب

الجنسية الأمريكية لميجان تسبب صداع "ضرائب" للعائلة الملكية البريطانية.. ممتلكات وهدايا ماركل ونجلها المنتظر تخضع للنظام الضريبى الأمريكى.. وربما تجعل الحسابات الخاصة لأعضاء العائلة مفتوحة أمام مفتشى الضرائب

مانشستر يونايتد يستضيف برشلونة بذكريات مرعبة في دوري أبطال أوروبا

مانشستر يونايتد يستضيف برشلونة بذكريات مرعبة في دوري أبطال أوروبا

سيطرى على غضبك.. إزاى تكونى استروينج ومان فى7 خطوات

سيطرى على غضبك.. إزاى تكونى استروينج ومان فى7 خطوات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة