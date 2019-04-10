محافظ أسوان يناقش مع السفير النيوزيلندي جذب وفود سياحية جديدة الي بلاد الذهب

أسوان ندى سليم

ناقش اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، أوجه التعاون وتشجيع السياحة النيوزيلاندية فى الفترة القادمة وخاصة بعد تعديل الحكومة هناك لإرشادات السفر الخاصة بمصر، خلال لقاء عقده اليوم الأربعاء مع سفير نيوزيلندا بالقاهرة جريج لويس، مؤكدا أن محافظة أسوان تتمتع بتنوع سياحي يضم السياحة الأثرية والنيلية والبيئية والسفارى.

ومن جانبه أعرب السفير النيوزيلاندى عن سعادته لزيارة أسوان ضمن رحلة سياحية يقوم بها من أجل الإطلاع على الأثار المصرية الخالدة، مؤكداً على أن هناك إنطلاقة كبيرة حالياً فى العلاقات التاريخية المصرية النيوزيلاندية والتى ترجع لفترة الحرب العالمية الأولى والتى لا تقتصر فقط على المجال السياحى، ولكن تشهد طفرة فى مجالات أخرى ولاسيما في المجال الزراعى.

وفى نهاية اللقاء أهدى محافظ أسوان درع المحافظة للسفير النيوزيلاندى وذلك تعبيراً عن ترحيب أسوان به وإعتزازاً بعلاقات الصداقة بين بين الشعبين المصرى والنيوزلندى .