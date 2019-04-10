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محافظة الأقصر يبحث تطوير كورنيش النيل وميدان أبو الحجاج ومحطة السكة الحديد

الأربعاء، 10 أبريل 2019 03:50 م
محافظة الأقصر يبحث تطوير كورنيش النيل وميدان أبو الحجاج ومحطة السكة الحديد جانب من الاجتماع
الأقصر – أحمد مرعى
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إلتقى المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بمسئولى الهيئة الهندسية والجامعة الألمانية بحضور محمد عبد القادر خيرى نائب محافظ الأقصر واللواء هشام شادى سكرتير عام محافظة الأقصر لمتابعة أعمال تنفيذ مشروع الهوية البصرية لمحافظة الأقصر .

وتناول الإجتماع مناقشة ما تم تنفيذه من أعمال مشروع الهوية البصرية والتى تتضمن تطوير مظهركورنيش النيل و عدد من المناطق الحيوية والتى تتضمن ميدان ابو الحجاج ومحطة سكك حديد مصر بوسط المدينة بالأضافة إلى عدد من المناطق الأثرية .

ومن جانبه أكد محافظ الأقصر، ضرورة تعظيم دور التعاون المثمر مع الجامعات من خلال تحويل الفكر الأكاديمى المتميز إلى مشروعات تنفذ على ارض الواقع الأمر الذى يعمل على تنمية مهارات طلاب الجامعات و الأستفادة من الفكر الجديد لهم، وعقب الأجتماع قام الوفد بجولة برفقة اللواء هشام شادى السكرتير العام لمحافظة الاقصر على عدد من المناطق التى ينفذ بها المشروع ، لمتابعة سير الأعمال .

من الجدير بالذكر أن مشروع "الهوية البصرية" لمحافظة الأقصر، أنطلق منذ عدة أشهر  بالتعاون مع الجامعة الألمانية، بهدف إظهار الأقصر بشكل شبابي عالمى جديد، لدعم التاريخ والآثار الفرعونية التى تهم شباب مصر والعالم أجمع من الذين يهتمون بالتراث الفرعونى بعد أعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى عن تبنيه، فى المؤتمر الوطنى للشباب بجامعة القاهرة، حول "الهوية البصرية لمصر"، والذى يهدف إلى ترسيخ مفاهيم الهوية والترويج السياحى لمصر.

 


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