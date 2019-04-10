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مجلة جلوبال فاينانس الأمريكية: مصر تحقق الأداء الأفضل اقتصاديا فى المنطقة

الأربعاء، 10 أبريل 2019 10:15 ص
مجلة جلوبال فاينانس الأمريكية: مصر تحقق الأداء الأفضل اقتصاديا فى المنطقة محافظ البنك المركزى طارق عامر والبنك الدولى
كتبت: إنجى مجدى
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قالت مجلة جلوبال فاينانس، إن من المرجح أن تحقق مصر الأداء الأفضل اقتصاديا فى الشرق الأوسط هذا العام والعام المقبل، مع تقديرات بزيادة نمو الناتج المحلى الإجمالى السنوى تقترب من 6%.

 

وأوضحت المجلة الأمريكية فى تقرير على موقعها الإلكترونى، الأربعاء، أن مزيج من الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية وتطوير قطاعات النفط والغاز فضلا عن تعافى قطاع السياحة، جميعهم غذوا النمو السريع فى مصر واستقرار الاقتصاد الكلى. ولفتت إلى قيام البنك المركزى المصرى مؤخرا بتخفيف السياسة النقدية، والتى من شأنها أن تساعد فى الحفاظ على قوة الاقتصاد.

 

وقال جيسون توفى، كبير الاقتصاديين فى الأسواق الناشئة لدى مجموعة كابيتال إيكونوميكس، إن الميزانية الأولية تحقق فائض لأول مرة منذ ما يقرب من عقدين.

 

وأضاف أنه فى ظل وجود ضغوط أقل على البنوك المحلية لشراء الديون الحكومية، فستكون قادرة على إعادة توجيه قروضها إلى الشركات الخاصة والصغيرة، وهذا من شأنه أن يساعد فى تعزيز معدل الاستثمار فى مصر ودعم مكاسب الإنتاجية بشكل أسرع.


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