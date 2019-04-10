وذكرت قناة "فرانس 24" الإخبارية أن تصريحات مادورو جاءت بعد اجتماع في العاصمة كراكاس مع مسؤولي اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وأضاف مادورو - عبر تغريدة نشرها على موقع التدوينات المصغرة (تويتر) - : "نؤكد استعدادنا لإنشاء آليات تعاون للمساعدة والدعم الدوليين"، مشيرًا إلى ضرورة أن يراعي التعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر النظام القانوني للبلاد.

وتعاني فنزويلا من أزمة سياسية عميقة بعدما أعلن زعيم المعارضة خوان جوايدو، توليه مهام رئيس البلاد مؤقتًا، ومنذ ذلك الحين تم الاعتراف به من قبل أكثر من 50 دولة بما في ذلك الولايات المتحدة التي تريد تنحي مادورو.