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لقاء باهت.. كيف ردت تريزا ماى على ضعف الاستقبال لدى وصولها برلين؟

الأربعاء، 10 أبريل 2019 01:25 م
لقاء باهت.. كيف ردت تريزا ماى على ضعف الاستقبال لدى وصولها برلين؟ تيريزا ماى رئيسة وزراء بريطانيا
كتب محمود رضا الزاملى _ وكالات
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تعرضت تيريزا ماى رئيسة وزراء بريطانيا، لموقف محرج لدى وصولها برلين للقاء أنجيلا ميركل المستشارة الألمانية، حيث وصلت إلى مقر اللقاء فى ألمانيا، وأمام الكاميرات لكن دون أن يكون فى استقبالها أحد .

وأمام الكاميرات التى تتابع لحظة وصولها، بحسب فيديو بثته "اندبندت عربى"، سرعان ما حاولت تريزا ماى الخروج من هذا الموقف الحرج حيث دخلت إلى مقر اللقاء وجذبت المستشارة الألمانية إلى الخارج وصافحتها أمام نفس الكاميرات حتى ترفع الحرج عن نفسها.

وقالت شبكة "سى إن إن" الأمريكية، إن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى ألتقت بالمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، حيث تستعد قائدة المملكة المتحدة لطلب تمديد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى.

ومن المقرر أن يجتمع قادة الاتحاد الأوروبى، اليوم الأربعاء، لمناقشة طلب ماى بتأجيل الموعد النهائى لبريكست، والمقرر له يوم الجمعة 12 أبريل.

ووافق المشرعون البريطانيون أخيرًا على مشروع قانون يمنع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى دون اتفاق، مساء أمس الإثنين، بعد أسابيع من الفشل فى التوصل إلى اتفاق بشأن مقترحات ماى أو أى من النماذج البديلة لمغادرة الاتحاد الأوروبى.

 


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