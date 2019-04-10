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"لاجارد"عقب لقاء السيسى: تقدم جيد لبرنامج الإصلاح المصرى..وملتزمون بالدعم

الأربعاء، 10 أبريل 2019 01:40 ص
"لاجارد"عقب لقاء السيسى: تقدم جيد لبرنامج الإصلاح المصرى..وملتزمون بالدعم كريستين لاجارد مدير عام صندوق النقد الدولى
رسالة واشنطن - أحمد يعقوب
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قالت كريستين لاجارد، مدير عام صندوق النقد الدولى، عقب لقائها بالرئيس عبد الفتاح السيسي في واشنطن "ناقشت والرئيس السيسي ما حققته مصر من تقدم جيد فى ظل برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى يدعمه الصندوق بقيمة 12 مليار دولار من خلال "تسهيل الصندوق الممدد".
 
 
 
وقالت كريستين لاجارد مدير عام صندوق النقد الدولى إنه تم إحراز تقدم جيد في تنفيذ البرنامج ومن المقرر إجراء المراجعة الأخيرة في غضون الأشهر المقبلة، وبينما يواصل الاقتصاد المصرى النمو بقوة، انخفضت معدلات البطالة إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2011، وبلغت احتياطيات النقد الأجنبي مستويات مريحة، وتم وضع الدين العام على مسار هبوطي بدعم من جهود الضبط المالى الداعمة للنمو.
 
 
 
وأضافت كريستين لاجارد مدير عام صندوق النقد الدولى " اتفقنا على أهمية المضي قدما ببرنامج الإصلاحات الهيكلية الذي وضعته السلطات والذي يهدف إلى دعم النمو الاحتوائي ومعالجة القيود التي تعوق تنمية القطاع الخاص، وستساهم هذه الإصلاحات في تحقيق النمو بقيادة القطاع الخاص على أساس أكثر استمرارية واحتواءً لجميع الفئات، مما سيساعد مصر على خلق وظائف للشباب مع ضمان توافر الموارد الكافية للحماية الاجتماعية. 
 
 
وأكدت كريستين لاجارد مدير عام صندوق النقد الدولى مجدداً التزام الصندوق بدعم مصر وشعبها فى هذه الجهود".

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