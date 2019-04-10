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فيديو.. ياسمين على تتألق على مسرح جامعة القاهرة.. والخشت يكرم وزيرة التضامن

الأربعاء، 10 أبريل 2019 04:32 م
فيديو.. ياسمين على تتألق على مسرح جامعة القاهرة.. والخشت يكرم وزيرة التضامن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة
وائل ربيعى
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افتتح الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، قاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة بعد أعمال التطوير الشامل للمسرح وأنظمة الصوت والضوء الحديثة ورفع كفاءة المنشآت، التي شملت الإضاءة والميكانزمات الخاصة بتشغيل الستائر وفصل أجزاء المسرح، ووفقاً لأحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا إدارة المسارح في العالم مع الالتزام بالطابع الذي يميز القاعة، باعتبارها أحد المعالم الهامة في مصر وشاهدة على العديد من الأحداث السياسية والاجتماعية والفنية الهامة فى التاريخ، وذلك بحضور نواب رئيس جامعة القاهرة وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين.

 

وكرم الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى باعتبارها نموذجا للقيادة السياسية للمرأة المصرية الاصيلة والمتمكنة وصاحبة الرؤية والقدرة على اتخاذ القرار، وذلك فى مظاهرة لحب مصر بحضور أكثر من 3500 طالب.

 

وشهدت قاعة الاحتفالات الكبرى حفلاً فنياً للمطربة ياسمين علي، التي بدأت الحفل بأغنية "مشربتش من نيلها" وأغنية "سالمة يا سلامة"، و"بتونس بيك"، وعدد من الأغاني الأخرى وسط تفاعل كبير من طلاب جامعة القاهرة.

 


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