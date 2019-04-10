فيديو وإنفوجراف.. الحكومة تنفى 12 شائعة فى 10 أيام

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء فى تقريره الدورى للشائعات رصد 12 شائعة انتشرت فى 10 أيام خلال الفترة من 1-10 أبريل الجارى.

وتضمنت الشائعات منع قناة السويس عبور السفن المتجهة إلى سوريا وحذف من يزيد راتبه عن 1500 جنيه من البطاقات التموينية، وزيادة سعر السكر التموينى ‏مع اقتراب شهر رمضان، ونفوق كميات كبيرة من الدواجن بالمزارع المصرية، واستخدام أمصال فاسدة فى تحصين الدواجن من الفيروسات، وإعداد قانون يسمح بإجراء تحليل المخدرات للمواطنين بالشوارع، وتأجيل امتحانات الصف الأول الثانوى عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة، وإعادة طالب الصف الأول الثانوى الامتحانات بجميع المواد الدراسية فى حالة الرسوب بإحدى المواد وإضافة سنة رابعة لمرحلة الثانوية العامة فى نظام التعليم الجديد وتأجيل عقد امتحانات الفصل الدراسى الثانى بالجامعات وفرض غرامة مالية على أصحاب المحال الممتنعة عن رفع لافتات تأييد التعديلات الدستورية ورفع أسعار تذاكر قطارات السكك الحديدية.