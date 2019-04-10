فيديو معلوماتى.. محددات استبعاد غير المستحقين من دعم البطاقات بالمرحلة الثالثة

كتب ــ مدحت وهبة

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية، تطبيق محددات استبعاد غير المستحقين مِن دعم البطاقات التموينية فى المرحلة الثالثة، مع استمرار فتح باب التظلمات لمن يتم ظهور رسالة له بناء على هذه المحددات وسيقوم مقدم التظلم بالدخول على موقع الوزارة www.tamwin.com.eg وكتابة التظلم وسيتم فحصه ومراجعته لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

"اليوم السابع" ينشر تقريرا معلوماتيا عن محددات استبعاد غير المستحقين من دعم البطاقات فى المرحلة الثالثة فى نقاط محددة .

من يقوم بدفع مصاريف مدارس أكثر من 30 ألف جنيه لطفل واحد

من يمتلك حيازة زراعية 10 أفدنة فأكثر

من يدفع ضرائب 100 ألف فأكثر .

أصحاب شركات رأس مالها 10 ملايين فأكثر.

من يمتلك أكثر من سيارة موديل 2011 فأعلي،

من يمتلك سيارة واحدة موديل 2015 فأعلى.