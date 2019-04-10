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فيديو.. مساعد وزير الداخلية: تطبيقات حديثة ومتطورة للتعامل مع ذوي الإعاقة

الأربعاء، 10 أبريل 2019 11:10 ص
فيديو.. مساعد وزير الداخلية: تطبيقات حديثة ومتطورة للتعامل مع ذوي الإعاقة ندوة الشرطة في خدمة ذوي الإعاقة باكاديمية الشرطة
كتب محمود عبد الراضي
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قال اللواء خالد فوزي مساعد وزير الداخلية لشئون الاعلام ، إن الدولة اهتمت بذوي الإعاقة ، وسعت لتضافر كافة الجهود لتذليل كافة العقبات أمامهم، والعمل على دمجهم في شتى مجالات الحياة ، وخصص دستور 2014 نحو 11 مادة لهم.
 
 
واضاف مساعد وزير الداخلية في كلمة له بندوة الشرطة في خدمة ذوي الإعاقة باكاديمية الشرطة ، ان هذه الشريحة وجدت من القيادة السياسية كافة أوجه الرعاية وتخصيص عاما لهم.
 
وتابع ، ان وزارة الداخلية تهتم بمتحدي الإعاقة حيث انهم شركاء في التنمية بما يملكوه من مواهب ، وتم توقيع برتوكول تعاون بين الداخلية والاتصالات لتسهيل التعامل مع متحدي الإعاقة من خلال تطبيقات حديثة، وان جهود الوزارة في هذا الصدد لن تتوقف.
 
بندوة الشرطة في خدمة ذوي الإعاقة باكاديمية الشرطة (1)
 
 
بندوة الشرطة في خدمة ذوي الإعاقة باكاديمية الشرطة (2)
 
 
بندوة الشرطة في خدمة ذوي الإعاقة باكاديمية الشرطة (3)
 
 
بندوة الشرطة في خدمة ذوي الإعاقة باكاديمية الشرطة (4)
 
بندوة الشرطة في خدمة ذوي الإعاقة باكاديمية الشرطة (5)
 
بندوة الشرطة في خدمة ذوي الإعاقة باكاديمية الشرطة (6)
 
بندوة الشرطة في خدمة ذوي الإعاقة باكاديمية الشرطة (7)
بندوة الشرطة في خدمة ذوي الإعاقة باكاديمية الشرطة

بندوة الشرطة في خدمة ذوي الإعاقة باكاديمية الشرطة (8)

 


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