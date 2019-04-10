فيديو.. مساعد وزير الداخلية: تطبيقات حديثة ومتطورة للتعامل مع ذوي الإعاقة

قال اللواء خالد فوزي مساعد وزير الداخلية لشئون الاعلام ، إن الدولة اهتمت بذوي الإعاقة ، وسعت لتضافر كافة الجهود لتذليل كافة العقبات أمامهم، والعمل على دمجهم في شتى مجالات الحياة ، وخصص دستور 2014 نحو 11 مادة لهم.
واضاف مساعد وزير الداخلية في كلمة له بندوة الشرطة في خدمة ذوي الإعاقة باكاديمية الشرطة ، ان هذه الشريحة وجدت من القيادة السياسية كافة أوجه الرعاية وتخصيص عاما لهم.
وتابع ، ان وزارة الداخلية تهتم بمتحدي الإعاقة حيث انهم شركاء في التنمية بما يملكوه من مواهب ، وتم توقيع برتوكول تعاون بين الداخلية والاتصالات لتسهيل التعامل مع متحدي الإعاقة من خلال تطبيقات حديثة، وان جهود الوزارة في هذا الصدد لن تتوقف.
بندوة الشرطة في خدمة ذوي الإعاقة باكاديمية الشرطة
إضافة تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة