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فيديو.. فيلم تسجيلى عن خدمات الشرطة لذوى الإعاقة

الأربعاء، 10 أبريل 2019 11:54 ص
فيديو.. فيلم تسجيلى عن خدمات الشرطة لذوى الإعاقة ندوة الشرطة في خدمة ذوى الإعاقة بأكاديمية الشرطة
كتب محمود عبد الراضي
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عرضت الشرطة فيلم تسجيلى يبرز دورها فى الاهتمام بذوى الإعاقة وأصحاب القدرات الخاصة وذلك بندوة الشرطة فى خدمة ذوى الإعاقة بمركز بحوث الشرطة، والذى يبرز الجهود المقدمة لذوى الاحتياجات الخاصة فى كافة المواقع الشرطية.
 
 
يذكر أن وزارة الداخلية حرصت على الاهتمام بذوى الاحتياجات الخاصة من خلال عقد حقوق الإنسان بالتنسيق مع الاتحاد النوعى للصم وضعاف السمع دورات وندوات لضباط حقوق الإنسان بأقسام الشرطة وشرطة النجدة، لتعلم لغة الإشارة، من خلال عدد من المدربين والمتخصصين فى ذلك المجال، تساهم تلك الدورات فى تعليم الضباط، كيفية تلقى البلاغ من تلك الحالات، والتعامل مع استغاثاتهم، بما يحقق المستهدف من تلك الدورات فى الوصول وتقديم الخدمة الأمنية لكافة أطياف المواطنين على اختلاف حالاتهمم، حيث يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية، بزيادة الخدمات الجماهيرية المقدمة للمواطنين، والارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة، بما يحقق راحة جميع المواطنين، مع تحقيق البعد الإنسانى فى التعامل مع البلاغات ذات الطابع الإنسانى، وتذليل كافة العقبات التى تواجه المواطنين فى تقديمهم للبلاغات سعياً لمد جسور الثقة بين كافة أطياف المواطنين وجهاز الشرطة، وسبيلا لذلك ونظرا لحرص الوزارة على إعطاء أولوية خاصة للبلاغات التى تقدم من ذوى الاحتياجات الخاصة، لاسيما الصم والبكم وضعاف السمع.
 
كما حرصت على تخصيص أماكن لذوى الاحتياجات الخاصة بالجوازات وتسهيل مهامهم للحصول على الخدمة فى أسرع وقت، وإيفاد مأموريات من الأحوال المدنية لاستخراج الأوراق الثبوتية لهم بمحال إقامتهم، وتكريم عدداً من أبطال ذوى الاحتياجات الخاصة.
 
 

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