video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 10 أبريل 2019 03:20 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

فيديو.. فيز المطيرى: رعاية السيسى لمؤتمر العمل العربى يؤكد حرصه الدائم لدعم العمل العربى المشترك

الأربعاء، 10 أبريل 2019 12:44 م
فيديو.. فيز المطيرى: رعاية السيسى لمؤتمر العمل العربى يؤكد حرصه الدائم لدعم العمل العربى المشترك فايز المطيرى المدير العام لمنظمة العمل العربية
كتب محمود راغب
إضافة تعليق

أكد فايز المطيرى، المدير العام لمنظمة العمل العربية، أن معظم الدول العربية اليوم تبنت خططا وبرامج تتواءم مع خطة التنمية المستدامة مما يضعنا أمام مسئوليات تتطلب عملا جادا يستثمر كل طاقات المجتمع وموارده وثرواته بشكل شامل ومستدام .

وأضاف المدير العام لمنظمة العمل العربية، خلال مؤتمر صحفى بمقر منظمة العمل العربية، أن التقرير المعروض على جدول أعمال المؤتمر هذا العام تحت عنوان "علاقات العمل ومتطلبات التنمية المستدامة" يتناول العلاقة بين مستقبل أسواق العمل العربية وواقع القوى العاملة، ودور الشراكة الحقيقية بين أطراف الإنتاج الثلاثة بهدف المساهمة فى تحقيق خطط ورؤى التنمية المستدامة فى الدول العربية بشكل تكاملى وفعال.

ووجه المدير العام لمنظمة العمل العربية، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى، برئاسة الاتحاد الإفريقى، متمنيا له مزيدا من التقدم، مقدما التعازى للحكومة والشعب المصرى لضحايا الأحداث الإرهابية.

وأضاف المطيرى، أن رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى لمؤتمر العمل العربى الـ46 يؤكد حرصه على دعمه الدائم للعمل العربى المشترك، موضحا أن مؤتمر العمل العربى يعد أكبر منبر للحوار فيما يتعلق بسوق العمل العربى المشترك وأوضاع عمال الوطن العربى، لافتا إلى أن هناك 15 وزير عمل عربى أكدوا رسميا حضورهم للمؤتمر. 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مدير منظمة العمل العربية: انطلاق مؤتمر العمل العربى ال 46 الأحد المقبل برعاية الرئيس السيسى

مدير منظمة العمل العربية يعلن تفاصيل مؤتمر العمل العربى ال 46

العمل العربيه

منظمه العمل العربيه

مؤتمر العمل العربى

فايز المطيرى موتمر صحفى




لا تفوتك
السيسي يوافق على تعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية

السيسي يوافق على تعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية

خلى بالك.. هذه القطارات تتأخر عن مواعيدها بسبب الصيانة والتجديد بالسكة الحديد

خلى بالك.. هذه القطارات تتأخر عن مواعيدها بسبب الصيانة والتجديد بالسكة الحديد

محمد عمارة فى حوار جرىء لـ"اليوم السابع": جوزيه مغرور ولاسارتى يتحمل مسئولية "فضيحة" صن داونز.. الشحات ميستحقش 90 مليون جنيه.. الأهلى محتاج "فرملة" فى لغة الملايين.. ومصر مش هتصعد من دور الثمانية فى أمم أفريقيا

محمد عمارة فى حوار جرىء لـ"اليوم السابع": جوزيه مغرور ولاسارتى يتحمل مسئولية "فضيحة" صن داونز.. الشحات ميستحقش 90 مليون جنيه.. الأهلى محتاج "فرملة" فى لغة الملايين.. ومصر مش هتصعد من دور الثمانية فى أمم أفريقيا

الجنسية الأمريكية لميجان تسبب صداع "ضرائب" للعائلة الملكية البريطانية.. ممتلكات وهدايا ماركل ونجلها المنتظر تخضع للنظام الضريبى الأمريكى.. وربما تجعل الحسابات الخاصة لأعضاء العائلة مفتوحة أمام مفتشى الضرائب

الجنسية الأمريكية لميجان تسبب صداع "ضرائب" للعائلة الملكية البريطانية.. ممتلكات وهدايا ماركل ونجلها المنتظر تخضع للنظام الضريبى الأمريكى.. وربما تجعل الحسابات الخاصة لأعضاء العائلة مفتوحة أمام مفتشى الضرائب

مانشستر يونايتد يستضيف برشلونة بذكريات مرعبة في دوري أبطال أوروبا

مانشستر يونايتد يستضيف برشلونة بذكريات مرعبة في دوري أبطال أوروبا

سيطرى على غضبك.. إزاى تكونى استروينج ومان فى7 خطوات

سيطرى على غضبك.. إزاى تكونى استروينج ومان فى7 خطوات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة