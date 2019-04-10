فيديو.. سيارة تدهس طالبا فى السعودية بسبب تأخر الخروج من موقف السيارات

وكالات الأنباء

تداول ناشطون سعوديون على مواقع التواصل الاجتماعى شريط فيديو يظهر مركبة تدهس شخصًا فى العاصمة السعودية الرياض، ومن ثمَّ تحاول الفرار، فيما سعت مجموعة أفراد للحاق بها وتصوير اللوحة.

وأوضحت صحيفة "سبق" السعودية، أن تاريخ تصوير المقطع لم يحدد بعد، إلا أن مغردين أكدوا أنه حدث خلال الساعات الماضية بالكلية التقنية فى الرياض.

والفيديو أظهر سيارة كبيرة الحجم تسير بسرعة لتصدم طالبًا وتلوذ بالفرار، بعد سقوطه جانبًا على الرصيف، فيما حاولت مجموعة أشخاص كانوا فى المكان اللحاق بالمركبة وتصوير لائحة رقمها.

كما تداولت صفحات الناشطين مقطعًا آخر يوثق قيام رجال الإسعاف بمساعدة المصاب، فيما علق بالقول إن الحادثة وقعت بالمواقف المخصصة للطلاب بالكلية.

وتمكنت الشرطة من ضبط المتهم ونقله إلى مركز شرطة العليا لاستكمال الإجراءات الأمنية بحقه، وأكد شهود عيان أن الطالب المصاب حاول قبل الحادثة تهدئة صاحب السيارة الذى أصيب بحالة هيستيرية عقب تأخرة فى الخروج من موقف السيارات.