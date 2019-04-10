غلق مجمع عيادات طبية بقرية دفرة فى طنطا لإدارته بدون ترخيص

الغربية – مصطفى عادل

قرر الدكتور محمد شرشر وكيل وزارة الصحة بمحافظة الغربية، غلق مجمع عيادات تخصصية بقرية دفرة التابعة لمركز طنطا، لإدارته بدون ترخيص.

كانت لجنة من إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة برئاسة الدكتور حامد محمود مدير إدارة العلاج الحر، قد قامت بحملة على العيادات داخل قرية دفرة، وتبين اداره مجمع العيادات التخصصية بدون ترخيص، فتم غلقه، وإخطار مركز شرطة طنطا بقرار الغلق برقم 3872لسنة 2019.

يأتى ذلك فى اطار خطة مديرية الصحة بالمرور على العيادات والمراكز الطبية للتأكد من مطابقتها لاشتراطات التراخيص.