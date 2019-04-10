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غرفة التجارة الأمريكية تقيم عشاء للسيسى وتؤكد تطلعها لتعزيز الاستثمارات بمصر

الأربعاء، 10 أبريل 2019 06:08 ص
غرفة التجارة الأمريكية تقيم عشاء للسيسى وتؤكد تطلعها لتعزيز الاستثمارات بمصر غرفة التجارة الأمريكية تقيم عشاء للسيسى
واشنطن- محمد الجالى
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الجالي
 
أقامت غرفة التجارة الأمريكية عشاء تكريماً للرئيس عبد الفتاح السيسى.
 
وخلال حفل العشاء بمقر الغرفة، أشاد أعضاء الغرفة بالتقدم المحرز على صعيد جهود الإصلاح الاقتصادي في مصر و التدابير التي تم اتخاذها لتحسين بيئة الاستثمار وتشجيعه، فضلاً عن كم المشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها، لتكون مصر نموذج يحتذى به دوليا على صعيد التعاون مع صندوق النقد الدولي.
 
وأكد أعضاء الغرفة على تطلعهم لتعزيز الاستثمارات الأمريكية في مصر في مختلف المجالات،لا سيما الصحة والطاقة والتكنولوجيا والسياحة.
 
صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.
 
غرفة التجارة الأمريكية تقيم عشاء للسيسى (1)
 
غرفة التجارة الأمريكية تقيم عشاء للسيسى (2)
 
غرفة التجارة الأمريكية تقيم عشاء للسيسى (3)
 
غرفة التجارة الأمريكية تقيم عشاء للسيسى (4)
 
غرفة التجارة الأمريكية تقيم عشاء للسيسى (5)

 


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السيسى

ترامب

واشنطن




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