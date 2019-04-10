غازتك: 2018 أعلى معدل تحويل بين شركات الغاز الطبيعى للسيارات فى مصر بـ11 ألف سيارة

كتبت مروة الغول

عقدت الشركة المصرية الدولية لتكنولوجيا الغاز "غازتك" اجتماع الجمعية العامة لاعتماد نتائج الأعمال لعام 2018 حيث تم استعراض أهم مؤشرات الأداء والجهود المنفذة للتوسع في خدمات تموين وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى كوقود.

ووجهت الجمعية العامة لغازتك برئاسة المهندس عبد الفتاح فرحات رئيس الشركة، خلال بيان لها، الشكر والتقدير للمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية لدعمه الكامل لجهودها في التطوير والتوسع ونشر استخدام الغاز الطبيعى في السيارات كوقود حضارى واقتصادى وصديق للبيئة تماشياً مع سياسة الدولة في هذا المجال بعد صدور تكليفات الرئيس السيسى للحكومة بوضع وتنفيذ آليات التوسع فى استخدام الغاز الطبيعى وأنواع الوقود البديلة، ومبادرة مجلس الوزراء لدعم شبكة محطات التموين فى المحافظات المختلفة، وتوفير آليات تمويل جديدة لإنشاء تسهيلات التموين وتحويل المركبات للغاز الطبيعى بالتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية .

واستعرض رئيس غازتك خلال الجمعية العامة أهم نتائج الاعمال ودورها في تنفيذ خطة الوزارة للتوسع في تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى كوقود، حيث استطاعت خلال عام 2018 تحقيق أعلى معدل تحويل بين شركات الغاز الطبيعى للسيارات فى مصر بلغ 11 ألف سيارة بنسبة 110% من الخطة المستهدفة وبحصة نسبتها 3ر51% من السوق، هذا فضلاً عن تحويل أنواع جديدة من السيارات، وإجراء تطوير فى أنشطة وتقنيات التحويل المستخدمة، وليرتفع بذلك إجمالى عدد السيارات التى قامت الشركة بتحويلها منذ بداية النشاط في عام 1996إلى أكثر من 120 ألف سيارة، وأنه تم وضع خطة لتحويل عدد 15 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعى .

وأضاف أنه تم اعداد خطة تنفيذية خلال السنوات الثلاث القادمة للتوسع في إنشاء محطات التموين بالغاز الطبيعي والوقود السائل بإجمالي 54 محطة تموين سيارات في العديد من المدن والمحافظات والطرق الرئيسية فى قنا وبنى سويف ودمنهور والغردقة وأسيوط والإسماعيلية والقاهرة وبورسعيد وطنطا .

وأضاف أنه جارى تنفيذ رؤية جديدة لإدراج أنشطة إضافية، والاستغلال الأمثل للأصول والمعدات لزيادة العائدات المالية وخفض تكاليف النشاط من خلال رفع كفاءة تشغيل المحطات التى وصل عددها إلى 90 محطة فى مختلف المدن والمحافظات، كما تم وضع خطط لنقل ضواغط الغاز فى محطات التموين بين مواقع الشركة المختلفة للاستفادة القصوى من المعدات وتغطية متطلبات العملاء، والذى أسهم فى زيادة مبيعات الغاز المحققة لتبلغ نسبة 51% من إجمالي السوق وهو الأعلى بين الشركات العاملة في هذا النشاط.

وأشار إلى أنه في اطار فتح أسواق خارجية لتنفيذ مشروعات نقل الغاز الطبيعى، وقعت شركة غازتك مذكرات تفاهم لإنشاء محطات تموين بالغاز الطبيعي، ونقل الغـاز المضغوط لتغـذيـة الأنشـطـة الصنـاعيـة والتجــاريـة في المملكة الأردنية مع عمل الدراسات الفنية والاقتصادية اللازمة بالتعاون مع الشركات الشقيقة فى قطاع البترول.

يذكر أن عدد السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعى كوقود على مستوى الجمهورية بلغ حتى الآن نحو 265 ألف سيارة .