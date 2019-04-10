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عاملو قطاع البترول بأسوان يؤكدون مشاركتهم بالاستفتاء على تعديل الدستور.. صور

الأربعاء، 10 أبريل 2019 05:33 م
عاملو قطاع البترول بأسوان يؤكدون مشاركتهم بالاستفتاء على تعديل الدستور.. صور مؤتمر الاستفتاء على الدستور
أسوان - عبد الله صلاح - ندى سليم
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أكد العاملون فى قطاع البترول فى أسوان على مشاركتهم الفعالة والكبيرة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية المقبلة، وذلك خلال المؤتمر الجماهيرى الذى نظمه العاملون بقطاع البترول فى أسوان لمناقشة التعديلات الدستورية الجديدة.

 

وحضر المؤتمر، محمد جبران رئيس النقابة العامة للعاملين فى البترول ونائب رئيس اتحاد عمال مصر، وأحمد السروجى الأمين العام للنقابة العامة للبترول،وكوكبة من رؤساء شركات البترول والغاز الطبيعى بمصر وأعضاء مجلس النواب بمحافظة أسوان وهلال دندراوى رئيس اتحاد عمال أسوان والسيد الإدريسى رئيس الرابطة العالمية الأدارسة والمستشار الشافعى صالح نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية ولفيفا من العاملين فى قطاع البترول بأسوان.

 

وقال محمد جبران أن هذا المؤتمر الجماهيرى يهدف إلى توعية عمالنا فى قطاع البترول بمواد الدستور التى سيتم إجراء الاستفتاء على تعديلها وحثهم على المشاركة بقوة فى هذا الاستفتاء الهام لمستقبل الوطن، مؤكدا على ضرورة قراءة كافة المواد الدستورية التى سوف يتم الاستفتاء عليها ثم النزول والمشاركة فى هذا الاستفتاء من أجل مواصلة مسيرة التنمية والانجازات والاستقرار فى مصر.

 

من جانبه قال محمد عبد الحفيظ منسق المؤتمر، إن المؤتمر يهدف أيضا إلى نشر الوعى لدى العاملين بقطاع البترول وشرح مواد الدستور التى سيتم تعديلها بالكامل وليس اختزال هذه التعديلات فى مادة واحدة بعينها كما يروج لذلك بعض المغرضين.

 

وأشار المحاسب عادل عياد رئيس شركة التعاون للبترول، أن فعاليات المؤتمر تناولت توعية العاملين فى قطاع البترول بالتعديلات الدستورية ودورها فى استمرار حالة الاستقرار والتنمية التى تعيشها مصر، مشيرًا إلى أننا نتطلع جميعا أن تعود ثمار التنمية على كل طبقات المجتمع المصرى خلال الفترة المقبلة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

 

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