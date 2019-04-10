ضبط مسئول بشركة بترول لاستيلائه على أموال العاملين بزعم توفير وحدات سكنية

كتب ـ محمود عبد الراضى

نجحت أجهزة الأمن فى ضبط مسئول بإحدى شركات البترول لاستيلائه على أموال العديد من العاملين بالشركة بزعم تمليكهم وحدات سكنية.

تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغا من مدير عام سابق بإحدى شركات البترول ومقيم بالقاهرة، و(20) مواطن آخرين.. بتضررهم من مدير عام بذات الشركة ورئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بالشركة لقيامه بالنصب والاستيلاء على أموالهم بزعم تمليكهم وحدات سكنية بإحدى المدن الجديدة.

وأسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير عن صحة البلاغ .. حيث قام المشكو فى حقه بصفته رئيس مجلس إدارة الجمعية المشار إليها بالإعلان بأوساط العاملين بالشركة فى غضون (عام 2014) عن طرح الجمعية لمشروع سكنى على قطعة أرض مملوكة للجمعية بإحدى المدن الجديدة بدائرة قسم شرطة الشروق على مساحة ( 4 ) أفدنة، حيث تمكن من استقطاب عدد كبير من العاملين بالشركة راغبى تملك تلك الوحدات وتحصل على مبالغ مالية منهم كمقدمات وأقساط بلغ إجماليها حوالى (10 ملايين جنيه) وتبين قيامه بشراء قطعة الأرض من إحدى شركات الإسكان والتعمير فى غضون عام 2014 بمبلغ (20 مليون جنيه) وتعهد بتسليم المشروع كاملاً لحاجزى تلك الوحدات خلال يونيو 2017 ، وفقاً للعقود المبرمة معهم دون الوفاء بذلك.

وعقب تقنين الإجراءات تم استدعاء المشكو فى حقه، وبمواجهة المتهم أقر بالواقعة على النحو المشار اليه، وأضاف بتنفيذ بعض الإنشاءات بالمشروع المشار إليه ، وتعثر تنفيذ البعض الأخر لزيادة أسعار مواد البناء عن الأسعار المتعاقد بها مع المبلغين المجنى عليهم ووجه اللواء ابراهيم الديب مساعد وزير الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.