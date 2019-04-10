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ضبط عاطل حاول إستخراج رخصة قيادة بمؤهل مزور بالقناطر

الأربعاء، 10 أبريل 2019 11:19 ص
ضبط عاطل حاول إستخراج رخصة قيادة بمؤهل مزور بالقناطر حبس - ارشيفية
القليوبية نيفين طه
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تمكنت أجهزة مباحث المرور بالقليوبية، من ضبط عاطل خلال قيامه بإستخراج رخصة قيادة بمؤهل دراسي مزور، حال تواجده في وحدة مرور القناطر الخيرية ، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق .
 
كانت المعلومات السرية، قد وردت للعميد عبد العظيم محمد رئيس مباحث مرور القليوبية، مفادها قيام "احمد.ع.ا" عاطل، باستخراج رخصة قيادة بمؤهل دراسى يفيد حصوله على إتمام مرحلة التعليم الاساسي منسوب صدورها الي إدارة اشمون التعليمية يشتبه في كونها "مزورة"، تم اخطار اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، وبالاستعلام من الجهة المنسوب إليها صدور ذلك المحرر، أفادت بأنه غير صحيح ( مزور).
 
بمواجهة المتهم، أقر بأنه قام بشراء المؤهل الدراسي من احد الأشخاص نظير مبلغ 500 جنية منذ تسعة اشهر، تحرر عن ذلك المحضر رقم 13226 لسنة 2019م جنح مركز القناطر الخيرية.
 
فيما تمكنت أجهزة وحدة مرور شبرا الخيمة، برئاسة العقيد حسن مكاوي، خلال حملة مرورية من العثور علي السيارة المسروقة رقم "ق ي ن 169"، المبلغ بسرقتها في المحضر رقم 21921 لسنة 2019م جنح قسم اول مدينة نصر عن بلاغ "محمد ر ر"، تم أخطار اللواء نبيل عدلي مدير مرور القليوبية، وجري إتخاذ إجراءات كف البحث عنها في حينه.
 

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