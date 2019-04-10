ضبط صاحب مقهى بحوزته بندقية خرطوش وربع كيلو حشيش بسمنود

الغربية – مصطفى عادل

تمكن ضباط مباحث مركز سمنود بمحافظة الغربية، من ضبط صاحب مقهى، بحوزته بندقية خرطوش و2 فرش حشيش تزن ربع كيلو جرام بقصد الاتجار.

وتلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارا من اللواء السعيد شكري مدير المباحث الجنائية، بتمكن رئيس مباحث مركز سمنود بإشراف العقيد وليد الجندي رئيس فرع البحث الجنائي بالمحلة وسمنود من ضبط المتهم "فتحى.ح.ا" 48 سنة صاحب مقهى سبق اتهامه في قضيتي مخدرات آخرهم القضية رقم 17034 لسنة 2016 جنايات سمنود "مخدرات"، وبحوزته بندقية خرطوش و2 طلقة لذات العيار، و2 فرش حشيش تزن ربع كيلو جرام.

وتحرر المحضر رقم 7097 جنايات مركز سمنود، وأمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.