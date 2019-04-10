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صور.. وزيرة البيئة تختتم جولتها بالفيوم بزيارة قرية تونس

الأربعاء، 10 أبريل 2019 06:51 م
صور.. وزيرة البيئة تختتم جولتها بالفيوم بزيارة قرية تونس الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة
الفيوم رباب الجالي
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اختتمت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، يرافقها اللواء عصام سعد، محافظ الفيوم، زيارتها لمحافظة الفيوم، بزيارة قرية تونس ومدرسة صناع الخزف والفخر بالقرية والتقت بالسويسرية إيفلين بوريه، مؤسسة مدرسة الفخار والخزف بالقرية ، كما تفقدت الوزيرة ومحافظ الفيوم، ورشة صناعة خزف لأحد أبناء القرية، والذي صنع قطعة من منتجاته أمامهما.

الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة (1)
 

كما تفقدت وزيرة البيئة ومحافظ الفيوم، شركة الأملاح والمعادن ( أميسال) بقرية شكشوك على ساحل بحيرة قارون، وكان في استقبالهما بشركة الأملاح الدكتور عبد اللطيف الكردي، رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب، ورافقهما خلال الجولة اللواء هشام درة، رئيس شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، والعميد هاني يوسف، رئيس مركز ومدينة أبشواي.

الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة (2)
 

وشاهد محافظ الفيوم ووزيرة البيئة، فيلماً تسجيليا عن تاريخ وإنجازات شركة أميسال المقامة على مساحة 1750 فدانا منها 1250 فدان للأحواض و500 فدان للمصانع ويعمل بها 1500 عامل منهم 90% من القرى المتاخمة للشركة، وفقا لبيان صحفي لمحافظة الفيوم،  وتنتج الشركة 400 ألف طن سنويا من الأملاح المتنوعة منها كبريتات الصوديوم وكلوريد الصوديوم والملح الطبي وكبريتات الماغنسيوم وغيرها.

الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة (3)
 

وتفقدت الوزيرة ومحافظ الفيوم، منطقة مآخذ الأحواض ومصنع الصوديوم والملح الطبي، ومحطة الضخ الرئيسية، ومصنع إنتاج الأملاح.

 


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