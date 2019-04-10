صور.. مرضى بأسوان يشكون نقص المستلزمات الطبية فى الوحدات الصحية

أسوان - صلاح المسن

تتجدد كل فترة مشكلة نقص الأطباء وخاصة الأطباءالمقيمين بأسوان سواء فى الوحدات الصحية أو فى مراكز الغسيل الكلوى أو بعض المستشفيات ، كما يشكو المرضى من تناقص أنواع معينة من الأدوية والمستلزمات الطبية أثناء ترددهم على المستشفيات حيث يصف الأهالى ذلك بأنه يمثل زيادة فى الأعباء الواقعة عليهم.

بداية يقول " محمد فراج " من أهالى أسوان أنه تردد على مستشفى إدفو العام وعدد من الوحدات الصحية ووجد هناك نقص فى بعض المستلزمات الطبية وكان يضطر لإستكمالها من الخارج ولكن فى الفترة الأخيرة شهدت مستشفى إدفو العام حدوث تحسن كبير عن ذى قبل، مناشداً بتقديم الخدمات الطبية للمرضى على أكمل وجه بكافة المستشفيات بأسوان ، والعمل على توفير إحتياطى من الأدوية الأساسية .

ويشاركه الرأى " محمد عبد الله " من أهالى أسوان أنه من الطبيعى أن يحدث تناقص فى الأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفيات نظراً لتزايد الضغط عليها مشيداً بالجهود الحثيثة التى تبذلها الدولة حالياً لرفع كفاءة الخدمة الطبية بالمستشفيات الحكومية و التى شهدت طفرة كبيرة فى الفترة الأخيرة فى البنية الأساسية والتجهيزات الطبية والأدوية وتوفير الكوادر الطبية و الفنية التمريض.

فيما يقول " حسن الفارسى " من أهالى أسوان بضرورة وضع مخزون كافى من الأدوية والمستلزمات الطبية ، حتى لا تزيد الأعباء على كاهل المرضى وخاصة من محدودى الدخل وإضطرارهم لشرائها من الخارج بأسعار لا تتناسب مع ظروفهم المادية حيث يضطر المريض لشراء الأدوية والمستلزمات الطبية المختلفة بمستشفيات مدينة أسوان مؤكداً على أهمية معرفة أسباب ذلك وضرورة وجود أطباء مقيمين.

ويضيف " محمد أبو جابر " من أهالى أسوان أنه خلال فترة ترددهم على مستشفى ادفو لمسوا وجدو عجز فى أطباء الأطفال والعظام والجراحة والباطنة، ولكن يوجد فى نفس الوقت انتظام فى منظومة العمل بالمستشفى كذلك الأقسام الداخلية.

فيما يقول " عبد الله محمود " من أهالى أسوان أن عدم وجود أطباء مقيمين بالمستشفيات يؤثر بالسلب على تعافى المريض ، فضلاً عن أن ذلك يرهق أهليته الذين يرافقونه فى المستشفى مناشداً بمواجهة أى صور من صور عجز الأطباء.

فيما يناشد"الحاج شاذلى " من أهالى المرضى بتوفير أطباء مقيمين بوحدة الغسيل الكلوى بمستشفى كوم امبو العام فى كافة الورديات

من ناحية أخرى يقول " الدكتور إيهاب عماد" وكيل وزارة الصحة بأسوان ل" اليوم السابع" أن جميع الأدوية متوفرة بصيدليات المستشفيات، مضيفاً بأنه يتم ضخ الأدوية والمستلزمات الطبية بإنتظام لكافة المستشفيات ويتم متابعة موقفها على مدار اليوم، وأن أرصدة الأدوية تكفى احتياجات المواطنين.