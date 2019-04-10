صور.. مديرية الشباب بجنوب سيناء تواصل فاعليات سفراء ضد الفساد برأس سدر

جنوب سيناء – فايزة مرسال

تتواصل اليوم الأربعاء مديرية الشباب والرياضة، فاعليات المرحله الثانيه لمشروع "سفراء ضد الفساد" والذى تنظمه الإدارة المركزيه للطلائع بوزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع إدارة الطلائع ومديرية الشباب والرياضه بجنوب سيناء، والمقام تحت رعايه الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضه، واللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، وإشراف محمد فتحى توفيق مدير عام الشباب والرياضة بجنوب سيناء وأحمد عبد العزيز محمد وكيل المديرية، وعادل مختار نجم ، مدير إدارة الطلائع بالمديرية والمقامة خلال الفترة من 7 إلى 11 أبريل الجارى للمرحلة العمريه من 15 إلى 18 عاما بمركز شباب رأس سدر ومدرسه الشهيد الرائد أيمن عبد الحميد بمدينه رأس سدر بمحافظة جنوب سيناء.

وشارك أعضاء مراكز الشباب وطلاب المدارس والمعاهد الأزهرية بإجمالى عدد 60 طليعا وطليعة فى المرحلة العمرية من 15 حتى 18 عاماً ويهدف المشروع نحو ترسيخ المفاهيم الصحيحة والموضوعية والمساهمة فى تنشئة جيل قادر على مواجهة ومحاربة كل أنواع الفساد بجميع مستوياته

وقاما على تدريب الورش التدريبية برأس سدر مروة أحمد بليدى مدربه وزارة الشباب والرياضة بمركز شباب رأس سدر .

ودرب ورشه العمل بمدرسه الشهيد الرائد أيمن عبد الحميد، حمدى عبد الغنى "مدرب وزارة الشباب والرياضة" .

ويشار إلى أن مشروع "سفراء ضد الفساد" يساعد على تنمية وعى الطلائع على صعيد ثقافة مكافحة الفساد وقيامهم بعد ذلك بالتأثير على زملائهم بما تدربوا عليه من خلال التدريبات وورش العمل لاختيار الطلائع وتدريبيهم ليقوموا بعد ذلك بتدريب أقرانهم فى المحافظات وتقديم المبادرات المجتمعية البناءة.

المشاركين فى لمشروع سفراء ضد الفساد بمركز شباب راس سدر

المشاركين فى المشروع اثناء لمناقشات

مسؤال وزارة الشباب والرياضة اثناء ورشة العمل