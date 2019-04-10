صور.. محافظ الإسماعيلية: تفعيل دور المرأة كشريك أساسى فى التنمية

الإسماعيلية - السيد فلاح - جمال حراجى

أكد اللواء حمدى عثمان، محافظ الإسماعيلية على أنه لا شك على الإطلاق فى حتمية تفعيل دور المرأة كشريك أساسى جنبًا إلى جنب مع الرجل فى استكمال مسيرة التنمية والبناء وإعادة رسم خريطة مصر من جديد وبناء الإنسان المصرى.

جاء ذلك، خلال اللقاء الموسع الذى عقده محافظ الإسماعيلية، مع مجموعة كبيرة من سيدات وفتيات المحافظة، والذى تناول خلاله شرح وتوضيح المفاهيم الصحيحة لأهمية المشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية الجديدة وصياغة دستور مصر الجديد 2019.

وخلال اللقاء، وجه محافظ الإسماعيلية بضرورة تفعيل دور المرأة الإسماعيلاوية فى نشر التوعية الجماهيرية للمواطنين، بأهمية المشاركة فى الاستفتاء وممارسة حقهن الدستورى والديمقراطى.

وأوضح "عثمان"، أننا نحتاج فى الوقت الراهن لتضافر كافة الجهود من مختلف شرائح وفئات الشعب المصرى العظيم، من أجل بناء مصر الجديدة، ومواجهة كافة التحديات التى تواجهها مصر.

وفى اطار الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان الكريم، أكد محافظ الإسماعيلية على ضرورة تعظيم وتفعيل دور المرأة فى تحقيق التكافل الاجتماعى، والنهوض بالمجتمع، من خلال تحقيق المزيد من التواصل والتفاعل مع المواطنين البسطاء والأسر الفقيرة والأكثر احتياجا، وبذل أقصى الجهود لتحقيق مطالبهم واحتياجاتهم خلال تلك الفترة والشهر الكريم.