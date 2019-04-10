صور.. مؤتمر حاشد لتأييد التعديلات الدستورية بمدينة الضبعة في مطروح

مطروح - حسن مشالي

نظم حزب مستقبل وطن مطروح، مؤتمرا حاشدا بمدينة الضبعة، اليوم الأربعاء، لتأييد التعديلات الدستورية، بحضور المهندس صالح سلطان أمين الحزب، والنائب أحمد رسلان والنائب رزق جالي وقيادات و أعضاء الحزب وممثلى قبائل المنطقة.

تضمن المؤتمر، عرض عدد من الإنجازات والمشروعات القومية، التى نفذتها الدولة فى جميع المحافظات وبمحافظة مطروح، بالإضافة إلى حث المواطنين على المشاركة الايجابية فى الاستفتاء القادم وممارسة حقهم الدستوري.

كما تمت مناقشة وشرح التعديلات الدستورية المقترحة، وتعريف المواطنين بالمواد المقترح تعديلها، وفوائدها للمواطن المصري وفئات المجتمع، مثل المرأة والشباب وذوي الإعاقة والمسيحيين، وتوعية الحضور بأهمية المشاركة السياسية والالتزام بالواجب الوطني.

وتحدث المهندس صالح سلطان، عن أهمية الأمن والاستقرار للمواطنين، مشيراً إلى أن دور مصر أصبح رائدا الآن، وعادت لمكانتها التي تستحقها على المستوى الدولى، بعد أن شهدت سنوات من التردى الداخلي والخارجي والانفلات الأمني عقب ثورة يناير، وطالب الجميع بالوقوف صفاً واحداً بجانب الدولة ودعم النظام في استكمال مسيرة التنمية والبناء وحفظ الوطن.

يأتي ذلك في إطار سلسلة المبادرات والندوات والمؤتمرات الجماهيرية، بمحافظة مطروح، للتعريف بالتعديلات الدستورية وحث المواطنين بالمشاركة الايجابية.