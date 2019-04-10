video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 10 أبريل 2019 08:35 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. مؤتمر حاشد لتأييد التعديلات الدستورية بمدينة الضبعة في مطروح

الأربعاء، 10 أبريل 2019 08:07 م
صور.. مؤتمر حاشد لتأييد التعديلات الدستورية بمدينة الضبعة في مطروح مؤتمر حاشد لتأييد التعديلات الدستورية
مطروح - حسن مشالي
إضافة تعليق
نظم حزب مستقبل وطن مطروح، مؤتمرا حاشدا بمدينة الضبعة، اليوم الأربعاء، لتأييد التعديلات الدستورية، بحضور المهندس صالح سلطان أمين الحزب، والنائب أحمد رسلان والنائب رزق جالي وقيادات و أعضاء الحزب وممثلى قبائل المنطقة.
 
تضمن المؤتمر، عرض عدد من الإنجازات والمشروعات القومية، التى نفذتها الدولة فى جميع المحافظات وبمحافظة مطروح، بالإضافة إلى حث المواطنين على المشاركة الايجابية فى الاستفتاء القادم وممارسة حقهم الدستوري.
 
كما تمت مناقشة وشرح التعديلات الدستورية المقترحة، وتعريف المواطنين بالمواد المقترح تعديلها، وفوائدها للمواطن المصري وفئات المجتمع، مثل المرأة والشباب وذوي الإعاقة والمسيحيين، وتوعية الحضور بأهمية المشاركة السياسية والالتزام بالواجب الوطني.
 
 
 
وتحدث المهندس صالح سلطان، عن أهمية الأمن والاستقرار للمواطنين، مشيراً إلى أن دور مصر أصبح رائدا الآن، وعادت لمكانتها التي تستحقها على المستوى الدولى، بعد أن شهدت سنوات من التردى الداخلي والخارجي والانفلات الأمني عقب ثورة يناير، وطالب الجميع بالوقوف صفاً واحداً بجانب الدولة ودعم النظام في استكمال مسيرة التنمية والبناء وحفظ الوطن.
 
 
 
يأتي ذلك في إطار سلسلة المبادرات والندوات والمؤتمرات الجماهيرية، بمحافظة مطروح، للتعريف بالتعديلات الدستورية وحث المواطنين بالمشاركة الايجابية.
 
 
 
 
 
 
مؤتمر تأييد التعديلات الدستورية بمدينة الضبعة (3)
 
مؤتمر تأييد التعديلات الدستورية بمدينة الضبعة (4)
 
مؤتمر تأييد التعديلات الدستورية بمدينة الضبعة (5)
 

مؤتمر تأييد التعديلات الدستورية بمدينة الضبعة (6)
 

مؤتمر تأييد التعديلات الدستورية بمدينة الضبعة (7)
مؤتمر تأييد التعديلات الدستورية بمدينة الضبعة (7)

مؤتمر تأييد التعديلات الدستورية بمدينة الضبعة (8)
 

مؤتمر تأييد التعديلات الدستورية بمدينة الضبعة (9)
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فيديو وصور.. مؤتمر حاشد لتأييد التعديلات الدستورية فى مدينة سيدى برانى بمطروح

محافظة مطروح

مطروح

الضبعة

التعديلات الدستورية

اخبار المحافظات

اخبار مصر




لا تفوتك
الرئيس السيسى يصدق على قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها

الرئيس السيسى يصدق على قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها

"البنك المركزى": تراجع التضخم فى مارس على أساس سنوى إلى 8.9%

"البنك المركزى": تراجع التضخم فى مارس على أساس سنوى إلى 8.9%

فيديو.. كيف كلل التعديل المقترح على المادة 102 نجاحات المرأة المصرية واهتم بدورها؟ التعديل ضمن تخصيص ربع المقاعد لهن فى مجلس النواب.. يمكنهم من توصيل صوتهم تحت القبة.. ويؤكد الحفاظ على صوت المرأة أصبح حاضرا

فيديو.. كيف كلل التعديل المقترح على المادة 102 نجاحات المرأة المصرية واهتم بدورها؟ التعديل ضمن تخصيص ربع المقاعد لهن فى مجلس النواب.. يمكنهم من توصيل صوتهم تحت القبة.. ويؤكد الحفاظ على صوت المرأة أصبح حاضرا

"اللاجئون السوريون" تجربة نجاح لا تراها رويترز.. الوكالة البريطانية تنشر تقرير مشبوه عن معاناة السوريين بسبب الوضع الاقتصادى.. محاولات مفضوحة للوقيعة بين الشعبين.. ورئيس الجالية السورية فى مصر يفند الادعاءات

"اللاجئون السوريون" تجربة نجاح لا تراها رويترز.. الوكالة البريطانية تنشر تقرير مشبوه عن معاناة السوريين بسبب الوضع الاقتصادى.. محاولات مفضوحة للوقيعة بين الشعبين.. ورئيس الجالية السورية فى مصر يفند الادعاءات

فريق علمى دولى ينجح فى التقاط أول صورة حقيقية لثقب أسود

فريق علمى دولى ينجح فى التقاط أول صورة حقيقية لثقب أسود

إخلاء حوض لبناء السفن فى بريطانيا بعد بلاغ بوجود قنبلة على غواصة نووية

إخلاء حوض لبناء السفن فى بريطانيا بعد بلاغ بوجود قنبلة على غواصة نووية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة