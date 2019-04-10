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صور.. مأساة فى البرازيل بسبب الفيضانات وتوقعات بسقوط عشرات القتلى

الأربعاء، 10 أبريل 2019 01:02 ص
صور.. مأساة فى البرازيل بسبب الفيضانات وتوقعات بسقوط عشرات القتلى فيضانات فى البرازيل
كتب محمد جمال - تصوير رويترز
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حالة من الحزن والأسى بين المواطنين فى البرازيل وخاصة فى مدينة ريو دى جانيرو البرازيلية جراء الفيضانات الناجمة عن الهطول الغزير للأمطار التى غطت مناطق واسعة من المدينة وسط توقعات بسقوط عشرات القتلى والمصابين.

وأعلنت السلطات ، أمس الثلاثاء، مصرع ثلاثة أشخاص على الأقل ،وذكرت شبكة "إيه بي سى" الأمريكية أن صفارات الإنذار انطلقت في 21 منطقة واقعة في نطاق خطر الفيضانات بالمدينة لإخطار المواطنين بالتوجه إلى أماكن آمنة معدة سلفًا، فيما أغلقت المدارس وغمرت مياه الفيضان عددًا من الشوارع واقتلعت الأشجار.

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من جانبه، قال عمدة المدينة مارسيلو كريفيلا إن المدينة تمر بمرحلة متأزمة، مطالبًا المواطنين بالبقاء داخل منازلهم في حال أمكنهم ذلك.

وأصيبت الشوارع بحالة من الشلل نتيجة تراكم المياه بصورة كبيرة، بينما تسعى السلطات إلى تسيير الشوارع ونقل المصابين جراء الأمطار الغزيرة إلى المستشفيات.

وغمرت أمطار نهاية الصيف العديد من الأحياء وسدت الطرق الرئيسية بالعاصمة وعدة مدن أخرى، بينما قطعت خدمات القطارات والحافلات فى بعض المناطق.

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