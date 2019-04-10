صور.. ضبط 6170 عبوة آيس كريم وبسكويت مجهولة المصدر بحملة تموينية بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

نفذت إدارة مراقبة الأغذية بسوهاج، بإشراف الدكتور هانى جميعة وكيل وزارة الصحة، وبرئاسة الدكتور سلامة الرشيدى مدير إدارة المراقبة، حملة مكبرة على أسواق مركز ومدينة أخميم، حيث تم استهداف أماكن تخزين وتداول وبيع وتصنيع المواد الغذائية بالمنطقة الصناعية بحى الكوثر.

وأسفرت جهود الحملة، عن ضبط 5112 عبوة آيس كريم معدة للبيع غير مدون عليها أى بيانات، وضبط 1058 بسكويت أقماع منتهى الصلاحية لزوم تعبئته بالآيس كريم، وذلك داخل أحد مصانع الآيس كريم بحى الكوثر، وتم تحرر محضر جنحه بالواقعة، رقم 270 لسنه 2019 جنح قسم الكوثر.

وتم المرور على أماكن تخزين المواد الغذائية، وتم إعدام 380 كيلو عبارة عن لانشون وجبن ويانسون وسمن نباتى، و عصائر.